Pedro Hernández-Calderón, exportero de Atlas y Santos, es detenido en EE.UU. por contrabando de relojes pirata

Pedro Hernández-Calderón, capturado en EE.UU. | Foto: Southern District of Texas.

Pedro Hernández-Calderón, exfutbolista mexicano de 45 años, fue acusado en Estados Unidos (EE.UU.) por el tráfico de relojes de lujo falsificados, por lo que permanece bajo custodia a la espera de que continúen los procedimientos legales, según informó este martes la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

Las autoridades estadounidenes también informaron que Hernández-Calderón fue portero profesional que vistió los colores de equipos de primera división como Atlas, Santos Laguna y Necaxa.

¿De qué se acusa a Pedro Hernández-Calderón?

Las autoridades incautaron en Anchorage, Alaska, cuatro relojes de lujo falsificados que tenían como destino un almacén en Laredo, Texas, según la denuncia penal; la fuerza policial de Alaska se coordinó con las autoridades del sur de Texas para identificar a los responsables

Los cargos señalan que Pedro Hernández-Calderón operaba un negocio de exportación e importación que recibía relojes falsificados en Laredo para enviarlos a clientes en México.

Entre junio de 2025 y octubre de 2026, las autoridades identificaron numerosos envíos de relojes falsificados dirigidos a domicilios en Laredo y, si hubieran sido auténticos, su valor de venta al público habría alcanzado los 5.4 millones de dólares (mdd), según la denuncia.

Además, las autoridades habrían hallado fotografías, comunicaciones y registros de envíos que documentan la operación, informó este martes la Fiscalía del Distrito Sur de Texas.

Los representantes de fabricantes de relojes de lujo confirmaron que los ejemplares sometidos a revisión eran falsificaciones, según los cargos emitidos en EE.UU.

¿Cuál podría ser la sanción contra Pedro Hernández-Calderón?

Pedro Hernández-Calderón enfrentaría una pena de hasta 10 años en una prisión federal y una posible multa de 2 millones de dólares, en caso de ser declarado culpable.

La investigación fue llevada a cabo por la división de Investigaciones de:

Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)

División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS)

Servicio Postal de los Estados Unidos

El caso está a cargo del fiscal federal adjunto Thomas Sekula, quien determinará la culpabilidad del exportero de Santos, Atlas y Necaxa.

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