Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026: ¿cuántas medallas tiene México y en qué lugar va?

Juegos Olímpicos de la Juventud 2026. Foto: Conade

México debutó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, que se celebran en Senegal y al cierre de la jornada del domingo 8 de noviembre, la delegación nacional acumula seis medallas, una de plata y cinco de bronce.

México ocupa el lugar 50 del medallero general, en una justa que reúne a deportistas juveniles de distintas partes del mundo y que concluirá el próximo 13 de noviembre.

La medalla de plata llegó gracias a Karen Ríos, mientras que las cinco preseas de bronce corresponden a actuaciones en natación, béisbol 5 y lanzamiento de disco.

¿Qué medallas ha ganado México en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026?

La delegación mexicana ha conseguido subir al podio en diferentes disciplinas durante las primeras jornadas de competencia en Dakar.

Este es el recuento de los seis metales obtenidos hasta el momento:

Karen Ríos: plata en lucha de playa, categoría de 45 kilogramos.

plata en lucha de playa, categoría de 45 kilogramos. Kendra Duany: bronce en lanzamiento de disco femenil, con una marca de 48.44 metros.

bronce en lanzamiento de disco femenil, con una marca de 48.44 metros. Daniel Saborío: bronce en los 200 metros estilo libre, con un tiempo de 1:49.68 minutos.

bronce en los 200 metros estilo libre, con un tiempo de 1:49.68 minutos. Daniel Saborío: bronce en los 400 metros estilo libre, con un registro de 3:52.72 minutos.

bronce en los 400 metros estilo libre, con un registro de 3:52.72 minutos. Victoria Fernanda García: bronce en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 27.49 segundos.

bronce en los 50 metros mariposa, con un tiempo de 27.49 segundos. Equipo mexicano de béisbol 5: bronce, después de vencer 2-1 a Kenia en el partido por el tercer lugar.

¡Medalla de bronce! 🥉🇲🇽



México suma una nueva presea en los Juegos Olímpicos de la Juventud.



Kendra Duany🇲🇽 hace buenos los pronósticos que la ponían como una de las mejores lanzadoras de disco a nivel juvenil y con una marca de 48.44m consiguió el tercer lugar en #Dakar2026 pic.twitter.com/7O2YF98AHU — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 8, 2026

Con sus dos preseas, Daniel Saborío se convirtió en uno de los protagonistas de la participación mexicana en la justa juvenil, al subir al podio en dos pruebas de natación.

Por su parte, Karen Ríos consiguió la primera medalla de plata para México en esta edición, luego de disputar la final de lucha de playa ante la representante de Senegal, Ndeye Diatta.

¡Medalla de plata! 🥈🇲🇽



En una final intensa y dramática, Karen Ríos cayó 1-3 ante la local Anna Diatta🇸🇳 en los 45kg de la Lucha en Playa de los JOJ.



Esta es la primera presea de plata para la delegación en #Dakar2026 y la primera en la historia para el país en esta disciplina pic.twitter.com/MF1W3VXbRP — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 8, 2026

¿En qué lugar está México en el medallero de Dakar 2026?

Con seis medallas, distribuidas en una de plata y cinco de bronce, México se encuentra en el puesto 50 de la clasificación general, de acuerdo con el balance publicado al cierre de la jornada del 8 de noviembre.

La delegación nacional todavía tiene actividad por delante, pues los Juegos Olímpicos de la Juventud terminarán el 13 de noviembre, por lo que el número de preseas y la posición de México podrían cambiar durante los próximos días.

¿Cuántos atletas mexicanos participan en Dakar 2026?

México cuenta con una delegación de 62 deportistas para esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, 41 mujeres y 21 hombres.

Los representantes nacionales compiten en 19 de los 25 deportes que integran el programa de Dakar 2026.

Esta competencia es la primera ocasión en que el continente africano recibe los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano, con Senegal como país anfitrión.

Tabla Juegos Olímpicos de la Juventud 2026

Lugar País Oro Plata Bronce Total 1 China 12 5 2 19 2 Japón 9 5 5 19 3 Federación de Rusia 6 4 0 10 4 Egipto 6 1 2 9 5 Kenia 4 1 0 5 6 Senegal 4 0 3 7 7 Francia 3 3 2 8 8 Croacia 3 3 0 6 9 Azerbaiyán 3 1 0 4 50 México 0 1 5 6

¿Dónde ver en vivo los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 y dónde ver por TV?

Claro Sports y Claro Sports Premium son las opciones para seguir los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 en México.

La cobertura comenzó el sábado 31 de octubre, con la Ceremonia de Inauguración desde las 12:30 horas, tiempo del centro de México, y continuará durante las dos semanas de actividad con transmisiones de competencias, pruebas por medalla y seguimiento a los representantes mexicanos.

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