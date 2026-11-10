Ropa y artículos de belleza, entre los productos que los mexicanos más buscarán comprar en el Buen Fin 2026

¿Qué productos planean comprar los mexicanos en el Buen Fin? | Foto: Cuartoscuro

El Buen Fin 2026 se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre y se estima que deje una derrama económica de 235 mil millones de pesos (mdp), de acuerdo con Concanaco Servytur; sin embargo, los consumidores mexicanos no gastaran aleatoriamente, pues ya saben qué van a comprar.

La agencia Buzzmonitor compartió un estudio que reveló que las decisiones de compra tomaron forma en las redes sociales desde varios días antes del evento de ofertas, revelando que los compradores centrarán su atención en tiendas de ropa.

Ropa, calzado y accesorios, lo que los mexicanos quieren en el Buen Fin 2026

El mercado de la moda encabeza la intención de compra para el Buen Fin 2026, siendo la ropa, calzado y accesorios el sector que más concentra la intención de compra, según el análisis de la conversación digital en México de Buzzmonitor.

38% | Ropa, calzado y accesorios

30% | Electrónicos

27% | Belleza y cuidado personal

Fuente: Buzzmonitor

Imagen: Cuartoscuro

La menciones sobre moda en redes sociales pasaron de representar el 5.5% en septiembre a 10.4% durante la primera semana de noviembre, reflejando el interés y percepción que generan los establecimientos entre los consumidores mexicanos.

Los electrodomésticos aumentaron su participación de un 5.3% a 9.5%, mientras que belleza y cuidado personal avanzó de 2.6% a 6.2% en la conversación digital.

También llama la atención la venta de electrónicos

Sin embargo, la categoría más comentada en el entorno digital previo al Buen Fin 2026 es electrónica, sobre todo, celulares y videojuegos, de acuerdo con el análisis de Buzzmonitor.

La agencia encontró múltiples conversaciones en torno a Apple, cuestionándose dónde conviene comprar productos como el iPhone, mientras que la conversación en torno a Samsung se centra en sus pantallas y Nintendo destaca por las búsquedas de la Switch 2.

En contraste, electrónica, celulares y videojuegos se mantienen como la categoría más comentada. Ejemplo de esto es Apple; aparece en conversaciones sobre dónde conviene comprar sus productos; Samsung destaca por sus pantallas, mientras que Nintendo con su consola Switch 2.

“El Buen Fin permite observar cómo las personas toman decisiones cada vez más informadas: comparan alternativas y evalúan qué beneficios les convienen. Breno Soutto, Head of Intelligence de Buzzmonitor

De esta forma, las marcas que participarán en el Buen Fin pueden escuchar la conversación y entender qué es lo que realmente mueve el consumo para ajustar su comunicación a dichas prioridades, según la agencia.

Sears, entre las tiendas preferidas de los usuarios para el Buen Fin 2026

Buzzmonitor también analizó cuáles son las tiendas que los usuarios contemplan más para hacer sus compras del Buen Fin 2026, contemplando tanto retailers como empresas con locales físicos.

Mercado Libre | 89%

Amazon | 84%

Sears | 83%

Fuente: Buzzmonitor

Cabe destacar que dichas marcas destacaron por la inmensa proporción de menciones positivas y neutras en la conversación en torno al consumo durante el Buen Fin 2026.

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