AMLO y Trump: la radicalización frente a la derrota

La analista Martha Anaya nos dice que Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump comparten una característica política: su reacción ante los resultados electorales adversos. Recuerda que, tras las elecciones intermedias de 2021, cuando Morena perdió terreno en la Ciudad de México, el tabasqueño respondió con una radicalización de su gobierno. En lugar de moderar su discurso, sostiene que el expresidente mexicano endureció sus posiciones políticas y su confrontación con los adversarios.

En su opinión, para Uno TV, considera que Donald Trump sigue un camino similar después de los resultados desfavorables para los republicanos frente a los demócratas. Como ejemplo, menciona el nombramiento de Stephen Miller como jefe de gabinete, a quien describe como una figura de línea dura en temas de migración, aranceles y política exterior.

Desde su perspectiva, Trump buscaría enfrentar los últimos dos años de su administración mediante una estrategia de negociación desde la fuerza, en lugar de moderar sus posturas.

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