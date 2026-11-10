Detectan nómina de mil 860 personas que costaba 17 millones de pesos al mes en Juchitán

Detectan nómina de mil 860 personas en Juchitán. Foto: Rusvel Rasgadool,

Una nómina de mil 860 trabajadores y un gasto mensual de 17 millones de pesos (mdp) en salarios fueron detectados en el Ayuntamiento de Juchitán, Oaxaca, durante la revisión de la administración del exalcalde Miguel Sánchez Altamirano, actualmente recluido por diversos delitos.

Trabajadores de la nómina cobraban sin trabajar en Juchitán

La Comisión Municipal, encabezada por Francisco Vásquez Jiménez, encontró que una parte de quienes aparecían en la plantilla laboral presuntamente cobraban sin desempeñar alguna actividad dentro del gobierno municipal.

De acuerdo con el comisionado, al revisar los expedientes no encontraron documentos que acreditaran las funciones, responsabilidades o actividades de numerosas personas registradas en la nómina.

“No existe información alguna que nos permita determinar en un momento dado qué función hacían estas personas, pero además están plenamente identificadas, plenamente reconocidas por su actividad meramente política”, señaló Francisco Vásquez Jiménez, comisionado municipal.

¿Cuál es el objetivo de la revisión?

La revisión, explicó, también busca responder a los requerimientos de transparencia y fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), particularmente sobre el ejercicio de los recursos públicos durante 2025.

“No podemos seguir sosteniendo esta irregularidad, nosotros estamos trabajando en el sentido de aplicar normativas, las leyes que nos exigen hoy como Comisión. No son actos arbitrarios, no son revanchas“, agregó el comisionado.

Vásquez Jiménez agregó que entre los casos observados hay personas identificadas por su participación en actividades político-electorales, pero sin documentación que demuestre que realizaron algún trabajo para el Ayuntamiento.

Ante la retención de sus salarios, un grupo de los llamados “aviadores” se manifestó para exigir el pago. Sus representantes cuestionaron las posibles consecuencias de una eventual separación de mil 800 trabajadores.

“Nosotros nos preguntamos si va a haber un despido de de mil 800 trabajadores, pongámosle a cinco familias por cada trabajador, serían más de 8 mil almas que necesitan alimentarse, ¿a dónde las piensa mandar? ¿A la delincuencia acaso? ¿Hay fuentes de empleo en Juchitán? No la hay”, dijo Marco Antonio López Sánchez, representante de los manifestantes.

Comisionado pide el respaldo de Claudia Sheinbaum

Frente a este conflicto, el comisionado solicitó el respaldo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para atender la situación financiera y administrativa del municipio.

Advirtió que no mantendrá una nómina en esas condiciones y que, de no existir condiciones para corregir las irregularidades, estaría dispuesto a dejar el cargo que asumió el pasado 25 de septiembre.

“Si el pueblo de Juchitán me dice que debemos de continuar con estos vicios, yo, primero, insistiría en que no es correcto, segundo, en este momento yo entrego la Comisión Municipal, no tengo ningún interés de exponer mi integridad, primero mi nombre, y mucho menos mi integridad física por mantener una relación de todas formas en la intención de estar viciado de origen”, indicó Vásquez Jiménez.

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