Pasaporte y boleto de avión con apellidos distintos: cuándo pueden negarte el vuelo

¿Cambiaste de apellido? Evita problemas al abordar. Foto: Envato.

Si te casaste, te divorciaste o decidiste cambiar legalmente tu apellido, quizá tus documentos ya no tengan exactamente el mismo nombre. Y aunque esto no significa que perderás automáticamente tu vuelo, sí puede complicarte el viaje si el boleto de avión, el pasaporte y tus identificaciones muestran datos diferentes. Antes de llegar al aeropuerto en Estados Unidos, hay algo que conviene revisar.

El problema puede aparecer desde el mostrador de la aerolínea o durante la revisión de identidad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). Lo importante es saber qué documento debes presentar y cómo demostrar que ambos apellidos corresponden a la misma persona.

¿Pueden negarte abordar un avión por tener otro apellido en el pasaporte?

La respuesta depende de cuáles documentos no coinciden y del tipo de viaje que realizarás.

La TSA verifica que la identidad del pasajero corresponda con la información de su boleto de avión. Por eso, una diferencia entre el nombre de la reservación y la identificación puede provocar revisiones adicionales o dificultades para pasar el control de seguridad.

La aerolínea también puede solicitar una corrección antes de permitirte abordar. Por ejemplo, si compraste el boleto con tu apellido de casada, pero tu pasaporte todavía muestra el de soltera, es importante consultar con la compañía antes del viaje.

Sin embargo, no todas las diferencias de apellido significan una prohibición para volar.

La propia Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explica que los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes pueden viajar con documentos que todavía tengan su nombre anterior, siempre que lleven pruebas que permitan acreditar el cambio legal.

Esta orientación aparece en una actualización publicada por CBP el 13 de febrero de 2026.

El apellido de soltera en tu pasaporte no siempre es un problema

Hay una situación bastante común entre las mujeres que se casan: mantienen su pasaporte con el apellido de nacimiento, mientras que otros documentos ya muestran el apellido de su esposo.

Si este es tu caso, no debes asumir que necesitas cancelar tu viaje.

CBP señala que los ciudadanos estadounidenses pueden utilizar su pasaporte con el nombre anterior y llevar un documento que demuestre la relación entre ambos nombres. Entre las pruebas aceptadas se encuentran:

Acta o certificado de matrimonio

Sentencia de divorcio

Resolución judicial que autorice el cambio de apellido

La misma orientación contempla a los residentes permanentes legales (Green Card holders), quienes pueden viajar con su tarjeta de residencia a nombre anterior si presentan documentación que acredite el cambio.

Puedes consultar los detalles directamente en la guía oficial de CBP sobre diferencias de nombres en documentos.

¿Qué pasa si tu visa estadounidense tiene otro apellido?

Aquí conviene tener especial cuidado, sobre todo si eres extranjero y necesitas una visa para entrar a Estados Unidos.

El Departamento de Estado explica que, cuando una persona cambia legalmente su nombre por matrimonio, divorcio o una orden judicial, debe obtener un nuevo pasaporte. También recomienda solicitar una nueva visa para facilitar los viajes entre ambos países.

Si tu visa está en un pasaporte anterior que ya venció, existen situaciones en las que puedes viajar con los dos documentos: el pasaporte vigente y el anterior que contiene la visa válida. Ambos deben ser del mismo país y tipo de pasaporte.

No debes retirar la visa del documento anterior para colocarla en el nuevo.

Puedes revisar estas condiciones en las preguntas frecuentes del Departamento de Estado sobre visas.

Qué hacer si tu boleto de avión tiene un apellido diferente

Si descubres que tu reservación no coincide con tu pasaporte, no esperes hasta llegar al aeropuerto para resolverlo.

Estas son algunas medidas que pueden evitarte contratiempos:

Contacta a la aerolínea: explica la diferencia entre los apellidos y pregunta si necesitas corregir la reservación Lleva los documentos originales: guarda tu acta de matrimonio, sentencia de divorcio o resolución judicial Revisa tu visa y pasaporte: comprueba que estén vigentes y que la documentación corresponda a tu situación Verifica tus datos antes de comprar: utiliza el nombre del documento que presentarás para viajar y confirma cualquier diferencia con la compañía aérea

Si tienes un pasaporte estadounidense y necesitas actualizarlo después de casarte o divorciarte, el Departamento de Estado permite realizar el trámite mediante distintos procedimientos, dependiendo de cuándo se emitió el documento y cuándo ocurrió el cambio legal. Puedes revisar los requisitos en su página de cambio o corrección de pasaporte.

Un apellido distinto no debería convertirse en una sorpresa desagradable cuando ya estás frente a la puerta de embarque. Lo mejor es revisar los documentos con tiempo, porque una llamada a la aerolínea y un certificado de matrimonio pueden ahorrarte horas de estrés y, en determinadas circunstancias, el costo de perder un vuelo.

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