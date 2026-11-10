Sismo de 5.6 sacude Guatemala y El Salvador; se siente en México
El incidente ocurrió a 43 kilómetros al sur de Puerto San José, Guatemala.
Un sismo de magnitud 5.6 se registró este martes en Guatemala y El Salvador, con efectos que alcanzaron a la región sur de México, particularmente a Chiapas.
Dicho movimiento ocurrió a las 08:54 horas locales a 35 kilómetros de profundidad, con epicentro a 43 kilómetros al sur de Puerto San José, en Guatemala, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
No se registraron personas heridas o daños en infraestructura por este sismo, de acuerdo con los institutos geológicos de Guatemala y El Salvador.
¿Se sintió en Chiapas?
Además, el fenómeno se alcanzó a percibir en Ciudad Hidalgo, Chiapas, una región cercana a la zona marítima fronteriza con Centroamérica. No se generó ningún riesgo o daño.
Guatemala es conocida por sufrir fenómenos de este tipo debido a la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales que generan movimientos que suelen ser imperceptibles.
Toda la región centroamericana es propensa a sismos. El más potente en tiempos recientes ocurrió el 9 de octubre en Panamá. Un terremoto de 7.7 dejó tres muertos, más de 2 mil damnificados y daños en viviendas y escuelas.
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