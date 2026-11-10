Sismo de 5.6 sacude Guatemala y El Salvador; se siente en México

Foto: Getty Images

Un sismo de magnitud 5.6 se registró este martes en Guatemala y El Salvador, con efectos que alcanzaron a la región sur de México, particularmente a Chiapas.

Dicho movimiento ocurrió a las 08:54 horas locales a 35 kilómetros de profundidad, con epicentro a 43 kilómetros al sur de Puerto San José, en Guatemala, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Un sismo de magnitud 5,2 sacude la costa sur de Guatemala



Un temblor de magnitud 5,2 con epicentro en el océano Pacífico se sintió en varios departamentos del país.



El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y la Coordinadora… https://t.co/wlAsxj9mgp pic.twitter.com/HNWSs4lP6k — Jhannely González | Periodista (@_jhannelygg) November 10, 2026

No se registraron personas heridas o daños en infraestructura por este sismo, de acuerdo con los institutos geológicos de Guatemala y El Salvador.

¿Se sintió en Chiapas?

Además, el fenómeno se alcanzó a percibir en Ciudad Hidalgo, Chiapas, una región cercana a la zona marítima fronteriza con Centroamérica. No se generó ningún riesgo o daño.

Guatemala es conocida por sufrir fenómenos de este tipo debido a la convergencia de las placas tectónicas Caribe y Cocos, así como por fallas geológicas locales que generan movimientos que suelen ser imperceptibles.

Toda la región centroamericana es propensa a sismos. El más potente en tiempos recientes ocurrió el 9 de octubre en Panamá. Un terremoto de 7.7 dejó tres muertos, más de 2 mil damnificados y daños en viviendas y escuelas.

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