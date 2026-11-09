¿Qué necesita tu equipo para acabar líder o calificar a la liguilla de la Liga MX? 

¿Qué necesita tu equipo rumbo a la Liguilla del Apertura 2026? | Fotos: Cuartoscuro

El Apertura 2026 llega a la Jornada 17 con tres equipos en la lucha por el liderato de la tabla general y siete equipos con aspiraciones para entrar a la Liguilla de la Liga MX, obligando a los aficionados a sacar la calculadora rumbo a la “Fiesta Grande” del futbol mexicano.

Hasta el momento, sólo Tigres, Puebla, Atlante, Juárez, Necaxa y Atlético de San Luis ya no tienen posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

¿Qué necesitan Chivas, América y Cruz Azul para ser líderes del Apertura 2026?

Cruz Azul, América y Chivas llegarán a la última jornada del Apertura 2026 con la oportunidad de terminar la temporada regular como líder general del campeonato, lo que les daría la ventaja de cerrar cada llave como local.

“La Máquina” llega con la ventaja con respecto a sus dos rivales directos en la lucha por la cima; sin embargo, enfrentará una lucha “a matar o morir” frente al “Rebaño Sagrado“, que perdió dos puntos valiosos este domingo contra León.

Cruz Azul

Los dirigidos por Joel Huiqui son los actuales líderes en solitario del Apertura 2026 con 32 unidades y terminar la temporada regular en primer lugar depende de sí mismos:

Debe derrotar en la última jornada a las Chivas en el Estadio Akron

En caso de empatar, necesita que América no gane en cancha de Tigres

En caso de una derrota contra Chivas, sumada a una victoria de América, “La Máquina” podría caer hasta el tercer lugar general.

Cabe destacar que Cruz Azul acumula cinco victorias consecutivas en el cierre del torneo y es la segunda mejor ofensiva de la temporada, sólo por debajo de América.

Sin embargo, encarará el partido definitivo en sus aspiraciones por el bicampeonato en casa de Chivas, uno de los candidatos a campeón en la Liga MX.

América

Mientras Chivas y Cruz Azul “se matan entre ellos”, América tiene la obligación de vencer a Tigres en la cancha del Estadio Universitario, pues tiene dos posibles escenarios:

Tiene que ganarle a Tigres como visitante en la Jornada 17 para hacer 33 puntos

Si Chivas y Cruz Azul empatan, igualaría a “La Máquina” con 33 unidades; América tiene diferencia de +15 y Cruz Azul de +11, por lo que la victoria americanista y el empate en Guadalajara le daría el liderato a los pupilos de Guillermo Almada.

Si Chivas gana, América debe ganar y, esperar a que el “Rebaño Sagrado” no golee a los cementeros para mantener la ventaja de la diferencia de goles.

Un empate de “Las Águilas” le dejaría con 31 unidades y una victoria tapatía podría relegarle hasta la tercera posición de la tabla general; cabe destacar que acarrea una racha de cuatro partidos sin ganar en el Apertura 2026.

Si América pierde y Toluca gana en la última jornada de la campaña, la diferencia de goles será clave para que los pupilos de Guillermo Almada no caigan al cuarto lugar general.

Chivas

Chivas tuvo la oportunidad de apoderarse del liderato a una jornada de terminar el Apertura 2026, pues una victoria por 0-1 frente a León lo habría dejado con los mismos puntos que Cruz Azul, pero con diferencia de +12, superando el porcentaje de +11 de “La Máquina”.

Sin embargo, el empate a un tanto lo dejó con los mismos puntos que América y la misma diferencia de goles que Cruz Azul, por lo que tendrá que buscar el liderato en casa:

Es imperativo vencer a Cruz Azul en la cancha del Estadio Akron

América no debe ganarle a Tigres en el Estadio Olímpico Universitario Si América gana en la Jornada 17, Chivas debe golear esperando superar a “Las Águilas” en diferencia de goles; América tiene una diferencia de +15 y Chivas tiene +11,



Al igual que sus dos rivales directos por la lucha de la cima general, Chivas podría caer hasta la tercera posición; sin embargo, corre el riesgo de que Toluca le empate en puntos si gana contra Pachuca.

Debido a que “Los Diablos Rojos” tienen mejor diferencia de goles, una victoria choricera podría desplazar a Chivas a la cuarta posición general si pierde contra Cruz Azul.

Siete equipos por tres boletos a Liguilla: ¿qué necesita tu equipo para calificar?

América, Chivas y Cruz Azul ya amarraron su boleto a la Liguilla del Apertura 2026, lo mismo que Atlas y Toluca, equipos que únicamente buscarán terminar en la mejor posición posible.

Esto deja a siete equipos en la pelea por tres boletos a la “Fiesta Grande”; actualmente, Santos, León y Pachuca se encuentran en las posiciones 6, 7 y 8, respectivamente, por lo que tienen la calificación en sus manos.

Sin embargo, Tijuana, Monterrey, Pumas y Querétaro también tienen oportunidades matemáticas de meterse entre los mejores 8 del Apertura 2026 y competir por el título.

Santos

El equipo de la Laguna llega a la Jornada 17 del Apertura 2026 con cuatro victorias en cinco partidos y se encuentra en la sexta posición del torneo. Para asegurar su boleto a la Liguilla, debe:

Vencer a León para calificar y aspirar hasta el cuarto lugar general

Empatar lo dejaría con 26 puntos y también aseguraría la Liguilla, aunque con la posibilidad de caer al séptimo lugar De hacer 26 puntos, dejaría a León con 24 unidades por el enfrentamiento entre ellos y tanto Pachuca como Tijuana sólo pueden aspirar a 25 puntos si vence en su último cotejo; el único que podría superarlos en puntos en caso de empate es si Rayados vence a Querétaro y Pumas en sus dos partidos pendientes.



León

El empate de León contra Chivas dejó a “Los Esmeraldas” con la calificación en sus manos, aunque solo tiene una opción para asegurar su boleto a Liguilla: vencer a Santos en la cancha del Territorio Santos Modelo.

Ganarle a Santos le daría 26 unidades y dejaría a los laguneros con 23 unidades

Si León consigue la victoria, sólo Rayados podría superarle en puntos si gana sus últimos dos partidos, pero seguiría dentro de los primeros ocho

En caso de empatar, necesitaría que Pachuca, Tijuana o Pumas no ganen su último encuentro; asimismo, necesitaría que Monterrey no registre dos victorias (si gana uno y empata uno, aún podría rebasar a León si la diferencia de goles lo favorece) y Querétaro tendría que perder al menos un partido para no amenazarle

Pachuca

A diferencia de León y Santos, Pachuca ya no tiene su destino en sus manos, pues una victoria de Rayados o Querétaro en su partido pendiente podría relegar a los hidalguenses fuera de los ocho primeros.

Si Rayados vence a Querétaro, sumará 24 unidades para subir hasta el séptimo puesto, y si Querétaro vence a Rayados, los “Gallos” tomarían el lugar de Pachuca en el octavo puesto general, por lo que un empate entre Monterrey y Querétaro es el único resultado que lo dejaría en puestos de Liguilla.

En caso del empate en “La Corregidora”, Pachuca necesitaría:

Ganarle a Toluca y esperar a que Tijuana no gane por más de siete goles

Un empate o derrota lo dejarían a merced de los resultados de Tijuana, Monterrey, Pumas y Querétaro, dejándolo prácticamente fuera de la competencia.

Tijuana

Los Xoloitzcuintles de Tijuana tienen los mismos puntos que Pachuca, pero con la desventaja de tener una diferencia de goles de +3, frente al +9 de “Los Tuzos”. Por esta razón, el panorama es más complejo para los fronterizos

Debe ganar y esperar a que Pachuca no gane

Si Rayados vence a Querétaro en su partido pendiente, tendrá que ganarle a Atlante y que Monterrey pierda contra Pumas en la Jornada 17

Un empate lo dejaría a merced de los resultados de Pachuca, Monterrey, Pumas y Querétaro, dejándolo prácticamente fuera de la competencia.

Una derrota lo eliminaría automáticamente de toda aspiración.

Monterrey

Rayados tiene un partido menos que el resto de competidores, pues aún le falta enfrentarse a Querétaro por una jornada pendiente. Si gana en su juego pendiente, subiría hasta el séptimo lugar general y tendría su futuro en sus manos.

En caso de empatar, requeriría de una combinación de resultados que lo dejaría prácticamente en la misma posición que a Tijuana; una derrota ante “Gallos”, dejaría todo cuesta arriba para los regiomontanos. Estos son todos los posibles escenarios:

Ganar sus dos partidos (Querétaro y Pumas) le dan la calificación.

Ganar contra Querétaro y empatar contra Pumas lo dejaría con 25 unidades, por lo que necesitaría el tropiezo de León, así como empates de Pachuca y Tijuana.

Si empata sus dos partidos restantes, ambos de visita, quedaría a merced de los resultados de Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro, dejándolo prácticamente fuera de la competencia.

Si gana uno y pierde uno, también dependería directamente de los resultados de Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro, dejándolo prácticamente fuera de la competencia, aunque prácticamente quedaría eliminado.

Perder ambos juegos significaría la eliminación directa.

Pumas

Es imperativo que gane su juego contra Rayados, pero esto no es suficiente.

Pachuca y Tijuana tendrían que empatar o perder, mientras que León necesitaría caer ante Santos.

Universidad requiere que al menos dos de esos tres clubes queden detrás; si alguno termina también con 24 unidades, habría que revisar los criterios de desempate.

Necesita que Rayados pierda contra Querétaro; si Monterrey gana su partido pendiente, Pumas tendría que golear en la última jornada y esperar los resultados antes mencionados.

Querétaro

Querétaro tiene más posibilidades que Pumas, pues dos victorias en las últimas dos jornadas le quitaría a Rayados del camino y alcanzaría las 26 unidades, el número mágico que le aseguraría la octava posición general.

Debe ganar sus últimos dos partidos.

Si gana uno y empata uno, necesita empates o derrotas de León, Pachuca y Tijuana.

Si gana uno y pierde uno, necesita derrotas de León, Pachuca y Tijuana.

Si pierde los dos, queda eliminado.

¿Cómo va la tabla general de posiciones de la Liga MX rumbo a la Liguilla?

Cruz Azul | 32 puntos América | 30 puntos Chivas | 30 puntos Toluca | 27 puntos Atlas | 27 puntos Santos | 25 puntos León | 23 puntos Pachuca | 22 puntos Tijuana | 22 puntos Rayados | 21 puntos (1 partido pendiente) Pumas | 21 puntos Querétaro | 20 puntos (1 partido pendiente)

¿Qué partidos se avecinan en la Jornada 17?

Puebla vs San Luis | Viernes 20 de noviembre

Tijuana vs Atlante | Viernes 20 de noviembre

Juárez vs Atlas | Viernes 20 de noviembre

Santos vs León | Sábado 21 de noviembre

Pachuca vs Toluca | Sábado 21 de noviembre

Pumas vs Monterrey | Sábado 21 de noviembre

Tigres vs América | Sábado 21 de noviembre

Chivas vs Cruz Azul | Domingo 22 de noviembre

Querétaro vs Necaxa | Domingo 22 de noviembre

El partido pendiente entre Querétaro y Monterrey se disputará el 14 de noviembre, aprovechando la Fecha FIFA.

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