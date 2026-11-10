Aumentan casos de acoso sexual contra mujeres en San Luis Potosí

Denuncian casos de acoso en San Luis Potosí. Foto: Omar Hernández

Autoridades de seguridad de San Luis Potosí reportan un incremento en las denuncias por hostigamiento y exhibicionismo en la vía pública contra mujeres, señalamientos que involucran a corporaciones de seguridad e instituciones educativas.

Denuncian a elemento de la Policía Vial por acoso

El caso más reciente involucra a un elemento de la Policía Vial de la capital, quien fue dado de baja tras ser investigado por acosar a una cadete del Instituto de Formación Policial.

La medida se tomó después de revisar las grabaciones de la propia patrulla, que constataron las conductas denunciadas.

Otro de los casos de acoso callejero captado recientemente atentó contra una vendedora ambulante que fue abordada por un sujeto que le mostraba sus partes íntimas desde su vehículo.

Detienen a maestro por acosar a alumnas en San Luis Potosí

Además, la Fiscalía General del Estado detuvo al profesor Concepción “N”, acusado en cinco investigaciones por tocamientos y agresión sexual contra alumnas menores de edad en un plantel capitalino.

La problemática también impacta al sector educativo en la entidad. Estudiantiles mantienen protestas por hostigamiento y abuso sexual en planteles como la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), mientras que en el Cobach se separó a 18 trabajadores señalados de acoso sexual contra alumnas.

Alumnas afectadas señalan que, los docentes aprovechan su posición para agredirlas mediante tocamientos.

Autoridades hablan sobre aumento de casos de acoso en SLP

Ante la situación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal Juan Antonio Villa confirmó que se han registrado diversos reportes por conductas de tipo sexual en las calles.

El funcionario expuso que, tras sufrir una agresión, la mayoría de las víctimas evita iniciar procesos legales. Las denuncias formales están en manos de la Fiscalía, mientras que, el profesor fue ingresado al penal de La Pila a la espera de su juicio, y el policía vial involucrado fue destituido.

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