Laura Bozzo sigue hospitalizada y conectada a un respirador; revelan que tenía solo un 10% de posibilidad de sobrevivir

La conductora sigue delicada. Foto: ViX

Laura Bozzo continúa hospitalizada y conectada a un respirador, luego de casi un mes de permanecer bajo atención médica por las complicaciones que sufrió tras la ruptura de una úlcera gástrica. De acuerdo con la periodista Andrea Escalona, la conductora presenta un problema pulmonar que le impide darse de alta; sin embargo, su actitud ante la recuperación es la mejor.

“Laura con esa energía, con ese ímpetu, con ganas de volver a la televisión”. Andrea Escalona, periodista del programa “Hoy”

¿Por qué Laura Bozzo sigue hospitalizada?

Durante la transmisión del programa “Hoy” de ayer, 9 de noviembre, Andrea Escalona compartió nuevos detalles sobre la condición de Bozzo, según explicó, una persona cercana a la producción la visitó el sábado y pudo conversar con ella en el hospital.

Aunque presenta mejoría, Laura Bozzo todavía tiene una complicación pulmonar por la que requiere asistencia respiratoria, situación que ha impedido que los médicos le permitan regresar a casa.

“Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir todavía. Tiene respirador, estamos esperando a que todo esto mejore”. Andrea Escalona, periodista del programa “Hoy”

Pese a esta situación, Escalona destacó que la peruana se mantiene optimista sobre su recuperación y aseguró que tiene deseos de regresar a la televisión.

Laura Bozzo tuvo sólo 10% de posibilidades de sobrevivir

La hospitalización de Laura Bozzo comenzó el pasado 13 de octubre, cuando fue intervenida de emergencia después de que se rompiera una úlcera gástrica, complicación que derivó en peritonitis.

El 27 de octubre, Alejandra de la Fuente, una de sus hijas, informó que su madre había salido de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y había sido trasladada a una habitación, lo que representaba una señal favorable en su recuperación. En una entrevista con el programa peruano “¡Amor y fuego!”, la hija de la conductora explicó la gravedad del episodio y recordó que inicialmente los médicos tenían pocas expectativas sobre su supervivencia.

“Ella tenía una úlcera, la úlcera reventó, entró en peritonitis. A la hora que entraron creo que le daban 10% de opciones de que iba a salir de esta, o sea, fue súper grave”, relató.

Aunque Laura Bozzo ha mostrado avances, los nuevos detalles compartidos por Andrea Escalona indican que todavía necesita atención médica y asistencia respiratoria antes de poder recibir el alta hospitalaria.

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