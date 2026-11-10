Trabajadores del Poder Judicial en Chiapas levantan protesta

Trabajadores del Poder Judicial volvieron a sus actividades. Foto: Lizeth Coello

Tras levantar el plantón que mantenían en defensa de sus derechos laborales, alrededor de mil 200 trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Chiapas regresaron este martes a sus actividades en las sedes de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Cintalapa; sin embargo, advirtieron que continuarán trabajando bajo protesta y organizados para impedir nuevas disposiciones que pongan en riesgo su estabilidad laboral.

En conferencia de prensa, Irma Elizabeth Monzón Velasco, secretaria de Tribunal perteneciente al Vigésimo Circuito del PJF en Chiapas, señaló que la decisión de retomar las labores se tomó luego de que el Órgano de Administración Judicial diera marcha atrás al Acuerdo General del Pleno 25-2026, que, afirmó, representaba una amenaza para la permanencia y estabilidad en el empleo de la base trabajadora.

La representante consideró que la reversión del acuerdo es resultado de la unidad y movilización de los trabajadores, quienes durante su protesta defendieron no solamente sus condiciones laborales, sino también la carrera judicial.

No obstante, advirtió que el conflicto no ha terminado, debido a que permanecen vigentes disposiciones de la Ley de Carrera Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, desde su perspectiva, permiten impulsar medidas similares a las que motivaron la inconformidad.

“Estaremos vigilantes de que en todo momento sea respetado el décimo transitorio de la Reforma Judicial y continuaremos organizados para trabajar por la derogación de los artículos de la Ley de Carrera Judicial, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás ordenamientos jurídicos que ponen en riesgo nuestro trabajo”. Irma Elizabeth Monzón Velasco, secretaria de Tribunal perteneciente al Vigésimo Circuito del PJF en Chiapas

Monzón Velasco explicó que, aunque regresarán a sus puestos, lo harán bajo protesta, pues consideran contradictorio defender los derechos de quienes acuden a los tribunales y no hacer lo mismo por los trabajadores que integran el sistema de justicia.

“Estaríamos trabajando bajo protesta, porque el compromiso de todas y todos los trabajadores que estamos aquí siempre ha sido la justicia y los justiciables, pero sería un contrasentido decir que defendemos los derechos de los que están afuera y no se defienden los derechos de los que estamos aquí adentro”. Irma Elizabeth Monzón Velasco, secretaria de Tribunal perteneciente al Vigésimo Circuito del PJF en Chiapas

Llamó a mantener la unidad y organización de la base trabajadora, al señalar que continuarán las acciones jurídicas para buscar la derogación de las disposiciones que consideran perjudiciales para sus derechos laborales.

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