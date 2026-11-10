OPS advierte que uno de cada cuatro adolescentes en el mundo no tuvo ningún día activo en la semana anterior

Las niñas registran menos actividad que los niños. Foto: Shutterstock

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que uno de cada cuatro adolescentes en el mundo declaró no haber hecho alguna actividad física de, al menos, 60 minutos durante la semana anterior.

Esto, según nuevas estimaciones compartidas este lunes por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que indican que alrededor de 240 millones de jóvenes, de entre 11 a 17 años, declararon no haber completado al menos 60 minutos de actividad física de intensidad moderada a vigorosa ningún día de la semana anterior

“De media, los adolescentes declararon realizar una actividad física tan solo 2.7 días a la semana, mientras que solamente el 14% declaró realizar una actividad física los siete días”, señaló la OPS.

🏃‍♂️🏃‍♀️One in four adolescents worldwide reported not getting at least 60 minutes of physical activity on any day in the previous week. According to new global estimates, adolescents aged 11–17 years reported being active for just 2.7 days a week.



🔗 https://t.co/ZEQM0l330Z pic.twitter.com/aBhIsmmVOY — PAHO/WHO (@pahowho) November 10, 2026

La organización también mencionó que dichos datos apuntan a una falta de avance a escala mundial en los últimos 15 años, durante los que los niveles de actividad física entre los adolescentes se han mantenido prácticamente estancados.

Riesgos por falta de actividad física

La agencia internacional recordó que la inactividad física representa un factor de riesgo para padecimientos como:

Enfermedades cardíacas

Diabetes de tipo 2

Algunos tipos de cáncer

Destacó que ayudar a los jóvenes a adquirir el hábito de realizar actividad física desde temprana edad es fundamental para cuidar su salud y reducir la carga mundial de dichas enfermedades

“Durante 15 años, apenas se ha avanzado en el objetivo de aumentar la actividad física entre los jóvenes, y las niñas son las más rezagadas. La respuesta no es exigir un mayor esfuerzo a los adolescentes, sino construir escuelas, calles y comunidades donde moverse, jugar y realizar una actividad física sea seguro, fácil y normal”, declaró el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director General de la OMS.

Niñas realizan menos actividad física

Un nuevo estudio, publicado en The Lancet Global Health, obtiene los datos de 389 encuestas poblacionales en 140 países y territorios, en las que participaron más de 3.2 millones de adolescentes.

La brecha de género en los niveles de actividad física durante la adolescencia persiste de forma muy acusada.

El 28% de las niñas declaró no tener días activos, frente al 22% de los niños. Solo el 11% de las niñas declaró realizar una actividad física cada día, frente al 17% de los niños.

“Las niñas realizaban menos actividad física en casi cada país y Región de la OMS”, resaltó la agencia.

Asimismo, se registraban diferencias importantes entre países. En algunos, solo el 4% de los adolescentes declaraba no tener ningún día activo. En otros, la cifra superaba el 40%.

Actividad física en América Latina y el Caribe

Las estimaciones también muestran diferencias en los niveles de actividad física de los adolescentes en América Latina y el Caribe, donde solo el 13.8% indicó haber realizado al menos 60 minutos de ejercicio de intensidad moderada a vigorosa durante los siete días anteriores.

La brecha entre hombres y mujeres también se mantiene en la región, pues el 17.8% de los adolescentes varones declaró cumplir con este nivel de actividad física cada día, frente al 9.5% de las mujeres.

¿Qué factores influyen en la falta de actividad física?

La OMS señaló que no existe una sola explicación para el estancamiento de los niveles de actividad física entre los adolescentes, ya que sus oportunidades para moverse dependen de los lugares donde viven, estudian y pasan su tiempo libre.

Entre los factores que pueden influir en esta situación se encuentran:

Falta de espacios públicos seguros

Dificultades para trasladarse a pie o en bicicleta

Las condiciones de las escuelas

El tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas

Ante este panorama, la organización pidió reforzar las medidas en sectores como educación, transporte, planificación urbana, deporte y salud, además de atender los obstáculos que afectan especialmente a las niñas.

También destacó la importancia de promover la actividad física en las escuelas, invertir en rutas seguras para caminar y andar en bicicleta, así como fomentar espacios en las comunidades donde los adolescentes puedan moverse, jugar y mantenerse activos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.