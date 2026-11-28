En casi 11 meses de 2026, México suma 272 agentes de seguridad asesinados
Desde el inicio de la actual administración, del 1 de octubre de 2024 al 26 de noviembre de 2026, suman al menos 714 agentes asesinados, según Causa en Común.
México acumula al menos 272 elementos de seguridad asesinados en 2026, de acuerdo con el reporte más reciente de Causa en Común, que documentó seis agentes de seguridad pública asesinados entre el 20 y el 26 de noviembre. Los casos de la última semana se registraron en Sinaloa, Guanajuato y Oaxaca.
El conteo considera a personal de distintas instituciones que realizan tareas de seguridad pública y no únicamente a policías municipales o estatales.
Seis agentes de seguridad fueron asesinados en la última semana
De acuerdo con el registro actualizado al 26 de noviembre, cuatro agentes fueron asesinados en la última semana.
Los casos corresponden a las siguientes entidades:
- Cuatro en Sinaloa
- Uno en Guanajuato
- Uno en Oaxaca
Los seis casos elevaron a 272 el número de elementos asesinados en lo que va de 2026.
Del acumulado nacional, así es como se distribuye:
- 109 policías municipales
- 87 policías estatales.
- 48 elementos de la Guardia Nacional.
- 18 integrantes del Ejército.
- Ocho policías federales, (de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR)
- Dos elementos de la Marina
Cinco estados concentran 153 asesinatos de agentes de seguridad
Cinco entidades reúnen 153 de los 272 casos registrados en el país durante 2026, de acuerdo con el reporte de Causa en Común.
- Jalisco: 37 víctimas
- Michoacán: 36 víctimas
- Sinaloa: 30 víctimas
- Guanajuato: 29 víctimas
- Estado de México: 21 víctimas
En el actual Gobierno suman 714 agentes asesinados
El registro también contabiliza los homicidios de agentes de seguridad pública desde el inicio de la actual administración federal. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de noviembre de 2026, Causa en Común reportó al menos 714 elementos asesinados en México.
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