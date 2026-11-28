Elementos de la Guardia Nacional (GN). Foto: Cuartoscuro.

México acumula al menos 272 elementos de seguridad asesinados en 2026, de acuerdo con el reporte más reciente de Causa en Común, que documentó seis agentes de seguridad pública asesinados entre el 20 y el 26 de noviembre. Los casos de la última semana se registraron en Sinaloa, Guanajuato y Oaxaca.

🔴 Al menos 6 agentes de seguridad pública fueron asesinados del 20 al 26 de noviembre de 2026.



En lo que va del año, suman al menos 272 elementos asesinados en el país.



Los estados con más casos registrados son Jalisco (37), Michoacán (36), Sinaloa (30), Guanajuato (29) y… pic.twitter.com/RiM0sQBnuf — Causa en Común (@causaencomun) November 27, 2026

El conteo considera a personal de distintas instituciones que realizan tareas de seguridad pública y no únicamente a policías municipales o estatales.

Seis agentes de seguridad fueron asesinados en la última semana

De acuerdo con el registro actualizado al 26 de noviembre, cuatro agentes fueron asesinados en la última semana.

Los casos corresponden a las siguientes entidades:

Cuatro en Sinaloa

Uno en Guanajuato

Uno en Oaxaca

Los seis casos elevaron a 272 el número de elementos asesinados en lo que va de 2026.

Del acumulado nacional, así es como se distribuye:

109 policías municipales

87 policías estatales.

48 elementos de la Guardia Nacional .

. 18 integrantes del Ejército .

. Ocho policías federales, (de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR)

Dos elementos de la Marina

Cinco estados concentran 153 asesinatos de agentes de seguridad

Cinco entidades reúnen 153 de los 272 casos registrados en el país durante 2026, de acuerdo con el reporte de Causa en Común.

Jalisco: 37 víctimas

37 víctimas Michoacán: 36 víctimas

36 víctimas Sinaloa: 30 víctimas

30 víctimas Guanajuato: 29 víctimas

29 víctimas Estado de México: 21 víctimas

En el actual Gobierno suman 714 agentes asesinados

El registro también contabiliza los homicidios de agentes de seguridad pública desde el inicio de la actual administración federal. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 26 de noviembre de 2026, Causa en Común reportó al menos 714 elementos asesinados en México.

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