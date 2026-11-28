Temporada invernal. Foto: Cuartoscuro.

La primera tormenta invernal provocará lluvias de distintas intensidades, bajas temperaturas, posibles nevadas y fuertes rachas de viento en varias entidades de México, por lo que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) llamó a la población a mantenerse alerta y reforzar las medidas de autocuidado dentro y fuera de casa.

¿Qué estados tendrán lluvias por la primera tormenta invernal?

El pronóstico del SMN contempla diferentes niveles de precipitación en el país. Las entidades con lluvias previstas son:

Lluvias torrenciales:

Guerrero

Lluvias intensas:

Oaxaca

Puebla

Lluvias muy fuertes:

Michoacán

Estado de México

Morelos

Lluvias fuertes:

Ciudad de México

Tlaxcala

Veracruz

Chubascos:

Nayarit

Jalisco

Colima

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Chiapas

Tabasco

Yucatán

Además de las precipitaciones, se pronostica ambiente de frío a muy frío en las mesas del Norte y Central, así como en el oriente del territorio nacional.

También existe probabilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de montañas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en regiones del centro-oriente y Michoacán.

En cuanto al viento, se esperan rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec.

CNPC pide estar alerta por posibles deslaves e inundaciones

La Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que la saturación de humedad en el suelo puede representar un riesgo para quienes viven cerca de laderas, barrancas o zonas susceptibles a deslizamientos de tierra.

Por ello, recomendó vigilar de manera permanente las condiciones del terreno y de las viviendas, especialmente si se presentan señales que puedan indicar un posible deslave.

Entre los signos de alerta que deben identificarse se encuentran:

Aparición de grietas en el terreno, muros o techos

Inclinación de árboles o postes

Flujo de agua lodosa alrededor de las viviendas

En caso de detectar alguna de estas señales, la indicación es evacuar de inmediato hacia un lugar seguro y reportar la situación a las autoridades locales.

La dependencia también pidió no confiarse si en la localidad no está lloviendo, pues las precipitaciones en zonas altas pueden provocar un incremento repentino en el nivel de ríos y arroyos de respuesta rápida.

Por esta razón, exhortó a no intentar cruzar cauces de agua, vados o calles inundadas, ya sea a pie o en automóvil.

Otra de las recomendaciones consiste en evitar arrojar basura en calles, barrancas y desagües, debido a que los residuos pueden obstruir la red hidráulica y favorecer encharcamientos o inundaciones.

Recomendaciones para protegerse del frío y las rachas de viento

Ante el descenso de temperatura y la posibilidad de caída de aguanieve en zonas altas, la CNPC pidió tomar medidas para reducir la exposición al frío.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Vestir con el método de capas para conservar el calor corporal

Cubrir nariz y boca al salir a la intemperie

Evitar cambios bruscos de temperatura

Prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas

Asimismo, pidió tener precaución al utilizar calentadores o chimeneas dentro de las viviendas. En estos casos, es necesario mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Las rachas de viento también pueden representar un riesgo por el desprendimiento de objetos, por lo que se recomienda asegurar láminas, anuncios y otros artículos que se encuentren sueltos en azoteas.

¿Qué recomienda Protección Civil ante la tormenta invernal?

Para responder oportunamente ante cualquier emergencia, la CNPC recordó la importancia de mantener activo el Plan Familiar de Protección Civil.

Este plan permite que los integrantes de una familia conozcan las medidas que deben seguir ante una situación de riesgo y tengan identificados los sitios a los que pueden trasladarse en caso de ser necesario.

La dependencia recomienda:

Identificar las rutas de evacuación

Ubicar los refugios temporales cercanos

Tener preparada una mochila de emergencia

Mantener comunicación entre los integrantes de la familia

Seguir las indicaciones de las autoridades de Protección Civil

La CNPC informó que mantiene comunicación con las 32 unidades estatales de Protección Civil para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y coordinar la atención de la población ante cualquier eventualidad.

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