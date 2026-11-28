Francesca Albanese asistiría a Universidad de Costa Rica. Foto: AFP

La relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, viajará a México este sábado, luego de que el Gobierno de Costa Rica le negara la entrada al país y permaneciera varias horas en el aeropuerto de San José.

La experta italiana denunció anteriormente que las autoridades costarricenses difundieron acusaciones falsas al señalarla por presuntos vínculos con actos terroristas. La relatora obtuvo una orden judicial para descansar unas horas en la madrugada del sábado en un hotel cercano al aeropuerto antes de volar hacia México: “Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre“, escribió en X.

Gracias, pueblo de Costa Rica.

Adiós, por ahora. Volveré, lo prometo, cuando Costa Rica vuelva a ser libre. pic.twitter.com/W6RkcZ2h3F — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

Costa Rica negó el ingreso a Francesca Albanese por supuesta alerta internacional

Albanese llegó a Costa Rica el jueves, pero las autoridades migratorias le impidieron ingresar. El director general de Migración, Omer Badilla, argumentó que la relatora era objeto de una “alerta internacional por sus vínculos con actos terroristas”.

Desde el aeropuerto de San José, la funcionaria rechazó las acusaciones y sostuvo que defender los derechos humanos no constituye terrorismo. También advirtió que el Gobierno costarricense tendría que responder por la información difundida en su contra.

SHOCKING.

The Constitutional Court of CR ordered that I am let out to go to a hotel and rest and the immigration police does not let me.

Am I detained??

HELP. — Francesca Albanese, UN Special Rapporteur oPt (@FranceskAlbs) November 28, 2026

La relatora permaneció en el aeropuerto mientras se resolvía su situación. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica emitió una orden provisional para que pudiera trasladarse a un hotel, pero Albanese denunció que las autoridades migratorias y el personal de la aerolínea no estaban acatando la resolución.

Finalmente, confirmó durante la madrugada del sábado que había salido del aeropuerto: “Estoy fuera del aeropuerto. ¡Por fin! Gracias a todos los que me ayudaron”, escribió en X.

Alto comisionado de la ONU pidió reconsiderar la prohibición

La decisión de Costa Rica también generó reacciones internacionales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Gobierno reconsiderar la prohibición de entrada.

Por su parte, Albanese acusó a las autoridades costarricenses de difundir información falsa para justificar el rechazo y cuestionó que se le relacionara con el terrorismo por su trabajo como relatora.

La abogada italiana ocupa este mandato desde 2022. Su labor consiste en documentar y presentar conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. Sus señalamientos contra Israel por la ofensiva en Gaza le han generado fuertes críticas del Gobierno israelí y de sus aliados.

Estados Unidos también le impuso sanciones después de que cuestionara la política de Washington sobre Gaza.

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