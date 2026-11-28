La alerta naranja por lluvias se suma al frío en CDMX. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja por lluvias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México para este sábado 28 de noviembre, ante el pronóstico de precipitaciones de entre 30 y 49 milímetros.

Además de las lluvias, la capital tendrá ambiente frío a muy frío, con temperaturas que podrían descender hasta los 4 grados Celsius. Las condiciones están relacionadas con la primera tormenta invernal de la temporada, que también mantiene la posibilidad de nieve o aguanieve en las zonas montañosas del Valle de México.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes para la mañana, tarde y noche del sábado 28/11/2026 y la madrugada del domingo 29/11/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/NeSAmJbBvr — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 28, 2026

¿En qué alcaldías de CDMX se activó la alerta naranja por lluvias?

La alerta naranja estará vigente desde las 07:45 horas de este sábado hasta las 02:00 horas del domingo 29 de noviembre.

Las 16 alcaldías contempladas son:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, inundaciones y corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

¿Qué temperaturas se esperan en CDMX este sábado 28 de noviembre?

El frío también será protagonista durante este sábado. El SMN pronosticó un ambiente frío a muy frío, cielo nublado y bancos de niebla en algunas zonas del Valle de México.

Las temperaturas previstas para la capital son:

Temperatura mínima: de 4 a 6 grados Celsius.

de 4 a 6 grados Celsius. Temperatura máxima: de 10 a 12 grados Celsius.

de 10 a 12 grados Celsius. Viento: de 10 a 20 kilómetros por hora.

de 10 a 20 kilómetros por hora. Rachas de viento: de 30 a 50 kilómetros por hora.

Asimismo, se mantiene la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas ubicadas por arriba de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Servicio Meteorológico Nacional+1

¿Qué riesgos pueden provocar las lluvias en CDMX?

La SGIRPC señaló que las precipitaciones podrían generar dos condiciones de riesgo principales:

Encharcamientos e inundaciones en distintas zonas de la capital.

en distintas zonas de la capital. Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

Por su parte, el ambiente frío y las rachas de viento obligan a tomar precauciones adicionales, especialmente durante los desplazamientos y en las zonas altas de la ciudad.

Recomendaciones ante las lluvias y el frío en CDMX

Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones ante las condiciones meteorológicas:

No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua.

Caminar sobre puentes y banquetas.

Ayudar a resguardarse a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.

Evitar refugiarse de la lluvia debajo de árboles.

En lo posible, esperar a que disminuya la lluvia antes de salir.

También se recomienda abrigarse adecuadamente, proteger a niños y adultos mayores de los cambios bruscos de temperatura y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse al 911 o al teléfono de Protección Civil 55 5683 2222.

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