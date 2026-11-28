¿Alejandra Guzmán tendrá que volver a dejar los escenarios? | Foto: Cuartoscuro

Alejandra Guzmán, cantante mexicana de 58 años, aclaró este sábado que no sufrió una lesión grave tras el percance físico que la llevó a cancelar su concierto de este viernes en la Arena Ciudad de México.

Asimismo, aclaró qué sucederá con las próximas fechas del “Los Que Nos Quedamos Tour“, pues cabe recordar que una lesión similar en julio de 2025 la llevó a postergar sus presentaciones pendientes en la República Mexicana.

Alejandra Guzmán aclara que está bien: ¿qué le pasó?

“La Reina del Rock“, tal como apodan a Alejandra Guzmán, sufrió un incidente que la llevó a detener su concierto en la Ciudad de México de este 27 de noviembre; sin embargo, aclaró en un comunicado que no pasó a mayores.

“Afortunadamente no se trató de una lesión grave” Equipo de Alejandra Guzmán

El equipo de “La Guzmán” agradeció la paciencia y cariño de los fans que acompañaron a la cantante en una presentación que no pudo terminar conforme a lo planeado.

“Sabemos lo que significa comprar un boleto, organizar el viaje y esperar una noche así durante semanas. Lamentamos que no haya terminado como todos queríamos“, se lee en el comunicado de prensa.

Y se dio a conocer que la fecha inconclusa del 27 de noviembre en la Arena CDMX se reprogramará, aunque aún no se confirmó en qué fecha se llevará a cabo.

Los fans de “La Guzmán” tendrán que conservar su boleto y esperar a que la boletera anuncie los detalles para la nueva fecha.

¿Podrá seguir con el “Los Que Nos Quedamos Tour”?

El equipo de Alejandra Guzmán también garantizó que la autora de “Hacer el amor con otro” continuará con las fechas programadas del “Los Que Nos Quedamos Tour“.

5 de diciembre | Villahermosa, Tabasco

12 de diciembre | Monterrey, Nuevo León (Arena Monterrey)

Cabe destacar que la cantante se vio obligada a cancelar el concierto programado para el 14 de noviembre en Veracruz, luego de que su equipo y los promotores del evento no llegaran a un acuerdo sobre los costos de reposición.

Dicho show era la reprogramación del show del 19 de septiembre en el que Guzmán sufrió una luxación de cadera en pleno escenario mientras interpretaba “Mala” y “Mírala, míralo”.

Días después del incidente, Alejandra Guzmán aseguró que volvería a tierras veracruzanas; sin embargo, esto no sucedió y su equipo de trabajo agradeció la comprensión, aunque no se dieron detalles del reembolso a los usuarios.

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