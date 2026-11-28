Estudiantes grabaron la agresión a perro. Foto: UPPue

La Universidad Politécnica de Puebla (UPPue) confirmó la baja definitiva del alumno que disparó contra un perro en las instalaciones del campus, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde se observa la agresión contra el animal. La institución informó que inició una investigación desde el pasado 29 de octubre de 2026, cuando tuvo conocimiento de los hechos.

A través de un comunicado, la universidad precisó que el estudiante involucrado ya no forma parte de su comunidad y rechazó cualquier expresión de violencia, crueldad o maltrato animal. También desmintió las versiones que lo relacionaban con personal de la institución.

Advertencia: el siguiente material contiene violencia e imágenes sensibles; se recomienda discreción.

Un grave caso de maltrato animal e inseguridad encendió las alarmas este viernes 27 de noviembre tras difundirse un video donde se observa a un hombre ingresar con un arma de fuego a las instalaciones de la Universidad Politécnica de Puebla (UPPue), ubicada en el municipio de… pic.twitter.com/eg7wH5Pac8 — Uno TV (@UnoNoticias) November 28, 2026

Universidad Politécnica de Puebla da de baja definitivamente al estudiante

La UPPue informó que, desde el 29 de octubre de 2026, activó sus protocolos institucionales e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

De acuerdo con el comunicado, el procedimiento se realizó con apego a la normatividad universitaria y garantizando el debido proceso. Como resultado de las indagatorias, se determinó la baja definitiva del alumno, quien actualmente ya no pertenece a la institución.

La universidad también aclaró que el exalumno no forma parte de su personal, luego de que circularan afirmaciones que pretendían vincularlo con trabajadores del plantel.

En su posicionamiento, la institución expresó su rechazo a cualquier acto de maltrato animal y manifestó su compromiso con la protección y el bienestar de los animales.

Así fue el disparo contra el perro dentro de la Politécnica de Puebla

El caso se hizo público luego de que estudiantes difundieran un video en el que se observa al alumno disparar contra un perro en las inmediaciones del campus.

En la grabación, el animal aparece echado sobre el pasto y ladrando ante la presencia de varias personas. En ese momento, uno de los jóvenes saca un arma y le apunta; después, acciona el arma mientras el perro se aleja asustado y afectado por el impacto.

Las imágenes provocaron indignación entre estudiantes y usuarios de redes sociales, quienes rechazaron la agresión contra el animal.

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