El PAN realizó la toma de protesta de más de 5 mil ciudadanos

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, tomó protesta a Jorge Espadas Galván y a más de 5 mil mujeres y hombres provenientes de colonias, comunidades y distintos sectores de la sociedad leonesa, como parte del programa Defensores de la Patria, la Familia y la Libertad.

Durante el encuentro, los participantes asumieron el compromiso de trabajar desde sus comunidades, promover la participación ciudadana y defender los principios y valores de Acción Nacional.

En su intervención, Romero Herrera señaló que el liderazgo se construye con el acompañamiento de mujeres y hombres que comparten causas, convicciones y principios.

El dirigente nacional pidió a los integrantes del programa mantener el contacto con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y trabajar por la dignidad de las personas y el bien común.

Por su parte, Jorge Espadas Galván señaló que formar parte de este programa implica asumir una responsabilidad permanente con la ciudad y sus familias.

“Conocer a tus vecinos, escuchar lo que les preocupa y echarles la mano cuando haga falta. Si hay un problema en la colonia, ver quién puede ayudar y estar al pendiente hasta que se atienda”, expresó.

Al abordar los retos de León, Espadas Galván señaló la importancia de trabajar de manera coordinada entre sociedad y autoridades para mejorar la movilidad. También reconoció los avances en materia de seguridad del gobierno estatal que encabeza Libia Dennise García Muñoz Ledo.

“Mientras haya familias que sigan saliendo a la calle con miedo, tenemos trabajo por hacer”, señaló.

Asimismo, agradeció a los integrantes del programa y a sus familias el compromiso y el tiempo que dedican al trabajo en sus colonias y comunidades.

“Cuando salgamos de aquí empieza lo más importante: volver a nuestras colonias y comunidades, escuchar a nuestros vecinos y cumplir la palabra que hoy damos”, puntualizó.

La presidenta estatal del PAN, Juanita de la Cruz, explicó que el programa está abierto tanto a militantes como a ciudadanos de distintos sectores de la sociedad.

También señaló tres compromisos: escuchar a la población, transformar sus inquietudes en propuestas y mantener una comunicación cercana y honesta con las familias.

En tanto, la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Michel González Márquez, hizo referencia al trabajo de distintas generaciones de leoneses en la construcción de la ciudad.

“Cuando algo funciona bien, hay que defenderlo y hay que cuidarlo”, expresó.

Asimismo, habló sobre el liderazgo, la cercanía y la capacidad de trabajo de Jorge Espadas, a quien describió como un hombre comprometido con su gente y conocedor de León.

Dirigencias del PAN se reúnen con más de 300 empresarios en León

Como parte de las actividades de esta jornada, las dirigencias nacional y estatal de Acción Nacional acompañaron a Jorge Espadas Galván en un encuentro con más de 300 integrantes del sector empresarial leonés.

Durante la reunión, los representantes de este sector económico y productivo de la ciudad expusieron sus inquietudes, propuestas y perspectivas.

Entre los temas abordados estuvieron:

Seguridad.

Movilidad.

Agua.

Mejora regulatoria.

Regularización de asentamientos humanos.

También se habló sobre la importancia de fortalecer la colaboración entre sociedad, sector productivo y autoridades.

En ambas actividades estuvieron presentes el secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, Armando Rangel Hernández; el presidente del Comité Directivo Municipal, Antonio Guerrero Horta; el expresidente de México, Vicente Fox Quesada; senadores, legisladoras y legisladores federales y locales, así como integrantes del Ayuntamiento de León.

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