¿Quién es Alan Cleland Jr., surfista mexicano señalado por agresión sexual?

Alan Cleland fue suspendido por la World Surf League | Foto: AFP

Alan Cleland Jr., el primer surfista mexicano en participar en unos Juegos Olímpicos, fue acusado por abuso sexual y violencia física por parte de su expareja. Además, fue suspendido provisionalmente por la World Surf League (WSL) por acusaciones relacionadas con una presunta agresión sexual contra una adolescente en Tahití.

Al momento, el oriundo de Colima no ha emitido declaraciones con respecto a su suspensión y las acusaciones por parte de la alemana Noah Klapp, excampeona mundial juvenil de la Asociación Internacional de Surf (ISA).

¿Quién es Alan Cleland Jr.?

Alan Cleland Jr. nació el 2 de junio de 2002 en Boca de Pascuales, Colima, en un pueblo pesquero en la costa del Pacífico de México, según dio a conocer el portal Olympics.com en la víspera de los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Se dedicó desde muy joven a la pesca y su padre le enseñó a surfear. A los seis años, comenzó a practicar este deporte por su cuenta en su lugar de nacimiento, según contó al portal oficial de los Juegos Olímpicos.

A los 12 años, Alan y su equipo fueron detenidos por hombres armados, pero él fue el único que mantuvo la calma, gracias a su experiencia en manejar el miedo en el agua, según dijo al portal olímpico.

A los 13 años, tuvo su primer viaje internacional para una competencia de surf y, 10 años más tarde, viajó a El Salvador para los ISA World Surfing Games, en donde se convirtió en el segundo surfista mexicano en coronarse campeón del mundo dentro de los World Surfing Games, tras la victoria de Jhony Corzo en 2017.

El surf debutó como deporte olímpico en Tokio 2020 y, cuatro años más tarde, Alan Cleland se convirtió en el primer surfista en representar a México dentro de esta disciplina.

Suspenden a Alan Cleland por acusaciones de agresión sexual | Foto: AFP

El deportista finalizó la ronda inicial en el segundo lugar del Heat 6 con un total de 14.34 puntos, donde el estadounidense John Florence lideró el grupo con 17.33, mientras que el español Andy Criere fue tercero con 12.00 unidades.

Cleland disputó la segunda ronda, en donde avanzó a la tercera fase con un puntaje de 15.17 ante Andy Criere de España. Este lunes 29 de julio buscará su pase a los cuartos de final en Tahití.

El oriundo de Colima perdió en cuartos de final ante el atleta francés Joan Duru por marcador de 18.13-15.17 en las playas de Tehaupo’o, de acuerdo con Claro Sports.

¿Por qué suspendieron a Alan Cleland Jr. de la WSL?

La WSL anunció en un comunicado emitido el pasado 12 de octubre que un surfista del Championship Tour fue suspendido después de recibir “acusaciones de una naturaleza profundamente seria que involucra al competidor“.

“Las acusaciones implican conducta en relación con una reunión privada en Tahití en agosto”. WSL

Aunque la WSL no dio a conocer la identidad del implicado, la revista australiana Surfing World identificó a Aland Cleland Jr. como el deportista involucrado, aunque ni él ni la organización confirmaron los señalamientos de la publicación especializada.

La revista señaló que las acusaciones se relacionan con una presunta agresión sexual contra una adolescente australiana y el caso involucraría también a otros hombres.

Los hechos habrían ocurrido después de la última jornada del Outerknown Tahiti Pro, una de las etapas del circuito mundial, aunque la reunión no estaba organizada ni afiliada a la WSL, según informó en su comunicado oficial.

“Después de ser informado de las acusaciones, el Comité de Disciplina de la WSL tomó medidas inmediatas y emitió una suspensión provisional al competidor de todos los eventos de la WSL“, agregó la organización en redes sociales.

Noah Klapp denuncia al mexicano en redes sociales

Después de darse a conocer el comunicado de la World Surf League, la surfista alemana Noah Klapp denunció presuntos episodios de violencia física, sexual y psicológica durante su relación con su expareja, el propio Alan Cleland.

“Nunca hablé del abuso al que me sometió. Hoy cumplí 23 y me desperté con la noticia de las acusaciones de abuso sexual contra él y otros hombres por parte de una menor”. Noah Klapp

Klapp, quien compitió en categorías juveniles de surf, relató que el noviazgo duró aproximadamente un año y comenzó cuando ella tenía 17 años. Según su testimonio, habría sufrido agresiones durante buena parte de la relación.

En su publicación, la deportista aseguró que Cleland la inmovilizaba sobre una cama, la sujetaba con fuerza de las muñecas y la agredía sexualmente en distintas ocasiones.

“Alan Cleland Jr. abusó de mí durante gran parte de nuestra relación, me ataba a la cama, amarraba mis muñecas con todas sus fuerzas, abusó sexualmente de mi muchas veces, me llamaba ‘zorra’, una ‘zorra’ que buscaba atención, cerraba la puerta de nuestro cuarto y no me dejaba ir hasta que acabara conmigo“, denunció.

Noah también aseguró que tenía que huir del surfista y describió un episodio en el que, según su versión, él tiró con tanta fuerza de su suéter que la prenda se rompió contra su cuello, provocando que cayera al suelo.

Y agregó: “Me arrastró adentro, en donde no pudiera pedir ayuda“.

Finalmente, Noah Klapp aseguró que fue la etapa más oscura de su vida, por lo que se arrepentía de haberle conocido. “El daño que me hizo es algo que he tenido que sanar por mucho tiempo y me ha atormentado en pesadillas“, remató.

La surfista explicó que durante años tuvo miedo de hablar públicamente sobre lo que, según ella, había vivido. Entre las razones que mencionó estaban la posibilidad de que no le creyeran y el temor de perjudicar la carrera deportiva de su expareja.

Klapp señaló que decidió contar su experiencia después de conocer las acusaciones relacionadas con el incidente de Tahití.

En su mensaje también cuestionó la manera en que la industria del surf había reconocido públicamente a Cleland y pidió que se tomaran medidas frente a los comportamientos abusivos.

Federación Mexicana de Surfing condena a Alan Cleland Jr.

La Federación Mexicana de Surfing (FMS) aseguró este martes que las acusaciones están siendo investigadas por las autoridades correspondientes y condenó los comportamientos por los que se acusa al surfista, sin mencionar su nombre.

“La violencia y cualquier forma de abuso no tienen justificación ni cabida en el surf ni en ninguna otra esfera de la vida”. FMS

La FMS expresó su rechazo a la violencia y a cualquier forma de abuso, y manifestó su respaldo a la decisión de la liga.

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