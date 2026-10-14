¿El 2 de noviembre es festivo? Esto dice la ley sobre el Día de Muertos

Foto: Cuartoscuro.

Aunque el 1 y 2 de noviembre son fechas importantes, el día 2 no es un día de descanso obligatorio o “festivo” para los trabajadores del sector privado.

Estos días de grandes festejos tradicionales o institucionales son coloquialmente conocidos como “festivos”; la ley se refiere a ellos como “día de descanso obligatorio”.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) contiene la lista de fechas en las que los trabajadores tienen derecho a descansar con goce de salario. El Día de Muertos no aparece en ella.

Por ello, las empresas no están obligadas a considerar al 2 de noviembre como día festivo y darlo de descanso, ni otorgar un pago extraordinario para quienes laboren.

No obstante, la empresa puede conceder el día libre por decisión propia, mediante un contrato individual o colectivo o conforme a sus políticas y condiciones laborales.

¿Cuáles son los días de descanso obligatorio en México?

1 de enero: Año Nuevo.

Año Nuevo. Primer lunes de febrero: en conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917.

en conmemoración del 5 de febrero, aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Tercer lunes de marzo: en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez.

en conmemoración del 21 de marzo, natalicio de Benito Juárez. 1 de mayo: Día del Trabajo.

Día del Trabajo. 16 de septiembre: aniversario del inicio de la Independencia de México.

aniversario del inicio de la Independencia de México. Tercer lunes de noviembre: conmemoración del 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana.

conmemoración del 20 de noviembre, aniversario del inicio de la Revolución Mexicana. 1 de octubre (cada seis años): transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

transmisión del Poder Ejecutivo Federal. 25 de diciembre: Navidad.

Navidad. Fecha que determinen las leyes por elecciones

¿Habrá clases por el Día de Muertos?

Los alumnos de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases durante cuatro días por el Día de Muertos, de acuerdo con el calendario escolar 2026-2027.

Este megapuente abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre. Para el día 30, se realizará una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar,.

A esta fecha se suman el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, que son días de descanso habitual, así como el lunes 2 de noviembre, marcado como suspensión de clases oficial.

En cambio, la suspensión de clases en educación media superior (preparatorias y bachilleratos) y superior (universidades) depende del calendario de cada institución.

Preparatorias y bachilleratos

Bachilleres: sin clases

CECyT: sin clases

CCH: sin clases

CECyTE: depende de cada plantel

Preparatoria: sin clases



Universidades

IPN: sin clases

UNAM: sin clases

TecNM: depende de cada plantel

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