Bonos de EE.UU.: una alerta económica

El analista Luis Rubio explica que el planeta está entrando en lo que se denomina “el mundo del 5%”, en referencia a las tasas de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, instrumentos de deuda que sirven como referencia para los mercados financieros internacionales.

En su opinión, para Uno TV, nos dice que la credibilidad de las instituciones estadounidenses ha convertido estos bonos en una opción de inversión para numerosos países y en un indicador para determinar el costo de otros financiamientos, incluidas las hipotecas y las deudas de gobiernos y empresas. Sin embargo, el aumento de las tasas por encima del 5% representa una carga financiera importante, especialmente ante el crecimiento del endeudamiento estadounidense.

El principal riesgo, mencinona, es que el encarecimiento de la deuda reduzca la inversión y pueda provocar una recesión económica, cuya profundidad todavía es incierta. El análisis advierte que las consecuencias no se limitarían a Estados Unidos, pues las tasas de sus bonos influyen directamente en los costos de financiamiento de otros países, incluido México.

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