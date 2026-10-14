Papa León XIV evoluciona favorablemente tras cirugía para extirpar tumor cancerígeno

El Papa León XIV evoluciona favorablemente tras una cirugía en la que le extirparon un tumor cancerígeno del pulmón, mientras el Vaticano mantiene prudencia sobre su diagnóstico y los siguientes pasos de su tratamiento. Se espera que en aproximadamente dos semanas haya información más precisa sobre la patología.

Tras la cirugía se reportó que el Papa León, líder de la Iglesia Católica en el mundo, tuvo una jornada tranquila, permaneció cerca de sus colaboradores y comenzó a recibir resultados médicos relacionados con la intervención.

La Santa Sede calificó la operación de exitosa. El doctor Diego González explicó que la intervención se realizó mediante un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza una sola incisión de aproximadamente tres centímetros para extirparle un nódulo pulmonar.

Mientras tanto, la Santa Sede mantiene discreción sobre el estado de salud del Papa León XIV y sobre su agenda de viajes. Por el momento, la atención está puesta en la evolución médica del líder católico y en los resultados que se esperan durante las próximas dos semanas.

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