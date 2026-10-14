México recomienda evitar viajes no esenciales a Arabia Saudita

México pide evitar viajes a Arabia Saudita. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México recomendó evitar viajes no esenciales a Arabia Saudita, incluidos los turísticos y las visitas familiares, ante la tensión persistente en Medio Oriente y el alto nivel de riesgo en la región.

A través de un aviso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Embajada de México en Arabia Saudita pidió a los mexicanos que residen en ese país o se encuentran de paso mantenerse alerta y extremar precauciones.

¿Qué recomienda México a sus ciudadanos?

La representación diplomática emitió cuatro recomendaciones para las personas mexicanas que se encuentran en Arabia Saudita:

Evitar desplazamientos no esenciales , identificar lugares seguros para resguardarse y atender las indicaciones de las autoridades locales.

, identificar lugares seguros para resguardarse y atender las indicaciones de las autoridades locales. Confirmar vuelos y alternativas de viaje directamente con la aerolínea o el agente de viajes. También recomendó revisar las condiciones de los seguros ante posibles cancelaciones o estancias prolongadas.

directamente con la aerolínea o el agente de viajes. También recomendó revisar las condiciones de los seguros ante posibles cancelaciones o estancias prolongadas. Mantener comunicación con la Embajada de México para recibir información oficial y actualizada sobre la situación.

para recibir información oficial y actualizada sobre la situación. Registrar sus datos en el directorio de la Embajada, mediante el código QR incluido en el aviso oficial.

📢 Aviso a la comunidad mexicana en Arabia Saudita. (14/10/2026) pic.twitter.com/B5nbTU3iUn — Embajada de México en Arabia Saudita (@Embamex_ASA) October 14, 2026

Las recomendaciones están dirigidas tanto a quienes viven en Arabia Saudita como a quienes se encuentran temporalmente en el país.

¿Dónde pedir ayuda si eres mexicano en Arabia Saudita?

La Embajada de México habilitó un número telefónico para atender emergencias y un correo electrónico para consultas relacionadas con la renovación de pasaportes.

Teléfono de emergencias: +966 55 753 9374

+966 55 753 9374 Consultas y citas para renovar pasaporte: cons.arabia_saudita@sre.gob.mx

La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los mexicanos mantenerse atentos a la información oficial y seguir las recomendaciones de seguridad mientras continúe la situación de riesgo en Medio Oriente.

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