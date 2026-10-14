México recomienda evitar viajes no esenciales a Arabia Saudita

| 13:57 | Alejandra Guzmán | Uno TV

La SRE pidió a los mexicanos en Arabia Saudita extremar precauciones y mantenerse atentos a las alertas oficiales
México pide evitar viajes a Arabia Saudita.
México pide evitar viajes a Arabia Saudita. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de México recomendó evitar viajes no esenciales a Arabia Saudita, incluidos los turísticos y las visitas familiares, ante la tensión persistente en Medio Oriente y el alto nivel de riesgo en la región.

A través de un aviso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Embajada de México en Arabia Saudita pidió a los mexicanos que residen en ese país o se encuentran de paso mantenerse alerta y extremar precauciones.

¿Qué recomienda México a sus ciudadanos?

La representación diplomática emitió cuatro recomendaciones para las personas mexicanas que se encuentran en Arabia Saudita:

  • Evitar desplazamientos no esenciales, identificar lugares seguros para resguardarse y atender las indicaciones de las autoridades locales.
  • Confirmar vuelos y alternativas de viaje directamente con la aerolínea o el agente de viajes. También recomendó revisar las condiciones de los seguros ante posibles cancelaciones o estancias prolongadas.
  • Mantener comunicación con la Embajada de México para recibir información oficial y actualizada sobre la situación.
  • Registrar sus datos en el directorio de la Embajada, mediante el código QR incluido en el aviso oficial.

Las recomendaciones están dirigidas tanto a quienes viven en Arabia Saudita como a quienes se encuentran temporalmente en el país.

¿Dónde pedir ayuda si eres mexicano en Arabia Saudita?

La Embajada de México habilitó un número telefónico para atender emergencias y un correo electrónico para consultas relacionadas con la renovación de pasaportes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los mexicanos mantenerse atentos a la información oficial y seguir las recomendaciones de seguridad mientras continúe la situación de riesgo en Medio Oriente.

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