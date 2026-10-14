Gilberto Mora cumple 18 años y ya puede migrar a Europa: ¿cuándo podría cambiar de equipo?

¡Ya es mayor de edad! Gilberto Mora cumple años este 14 de octubre | Cuartoscuro

Gilberto Mora, futbolista mexicano que disputó el Mundial 2026, cumplió 18 años este 14 de octubre, por lo que las reglas de la FIFA ya no prohíben su contratación por algún equipo de Europa, proveniente de los Xolos de Tijuana, equipo con el que debutó en el futbol profesional en 2024.

El apodado “Morita” ha sonado para llegar a gigantes europeos como Liverpool, de Inglaterra; sin embargo, su representante declaró que una posible salida a Europa solo se daría en los siguientes mercados de fichajes.

Cómo pasa el tiempo… 🥹⚽🇲🇽



Morita cumple 18 años y los recuerdos vienen a la cabeza de muchos aficionados a la joya mexicana… 💭💎 pic.twitter.com/FwmAW9ef7f — Claro Sports (@ClaroSports) October 14, 2026

Gilberto Mora ya puede cambiar de equipo: ¿por qué no podía?

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) prohíbe, desde 2001, el traspaso internacional de futbolistas menores de 18 años y solo se permite si se cumple con una de seis excepciones:

Los padres del jugador cambian su domicilio por razones no relacionadas con el fútbol El jugador menor se muda por razones humanitarias con sus padres El jugador tiene más de 16 años y se traslada dentro del territorio de la UE o del EEE El jugador y el club están a 50 km de la frontera común y la distancia máxima entre ambos es inferior a 100 km El jugador menor se muda por razones humanitarias sin sus padres El nuevo club del jugador tiene estatus meramente aficionado (club sin equipo profesional sin relación de derecho, de hecho o económica con un club profesional)

Fuente: Guía para presentar solicitudes de jugadores menores de edad

Cabe destacar que también existe la llamada Regla de los Cinco Años, la cual establece que “se inscribe al jugador por primera vez y, antes de esta solicitud, el jugador ya ha vivido

ininterrumpidamente durante al menos cinco años en el país donde se le desea inscribir“.

Gilberto Mora no cumplía con ninguno de los factores excepcionales que pudieran llevarle a migrar a otro país tras el Mundial de 2026, por lo que debía esperar hasta cumplir 18 años para buscar cumplir el sueño europeo.

¿Cuándo podría migrar Gilberto Mora a Europa?

Rafaela Pimienta, representante de “Morita”, declaró a TNT que el futbolista mexicano no podrá migrar al Viejo Continente por el momento, debido a que los mercados de contrataciones europeos ya cerraron.

“El período de traspasos hasta enero y luego junio, y los traspasos de enero son más pequeños”. Rafaela Pimienta

¿SE ACABAN LOS RUMORES? ❌🗣️⚽



Rafaela Pimenta, representante de Gil Mora, habla de la situación del joven mexicano de cara a su cumpleaños número 18



La brasileña destaca que la ventana de traspasos está cerrada y asegura que los fichajes hechos en invierno son "más pequeños"… pic.twitter.com/2NkJtetwxG — Claro Sports (@ClaroSports) October 14, 2026

La próxima ventana de contrataciones en la que Gilberto Mora sería la invernal, que comienza en diferentes fechas dependiendo de la liga europea en cuestión:

Serie A (Italia) | Desde el 28 de diciembre de 2026 al 1 de febrero de 2027

Premier League (Inglaterra) | Desde el 31 de diciembre de 2026 al 1 de febrero de 2027

LaLiga (España) | Desde el 1 de enero al 2 de febrero de 2027

Fuente: Transfermarkt

Sin embargo, la propia Rafaela Pimienta reconoció que el mercado invernal suele ofrecer menos espacios que el veraniego, pues es la ventana de fichajes previa al inicio de la nueva temporada en Europa.

En ese contexto, Gilberto Mora terminaría el Apertura 2026 con Xolos de Tijuana y podría permanecer hasta el Clausura 2026 con el equipo que, actualmente, dirige Sebastián “Loco” Abreú.

“Morita” suena para gigantes de Europa, aunque nada es oficial

El apartado de “Últimos Rumores” del portal Transfermarkt muestra que existen rumores que colocan a Gilberto Mora en gigantes europeos como:

Liverpool | Con 62% de probabilidad

| Con 62% de probabilidad Barcelona | Con 41% de probabilidad

| Con 41% de probabilidad Arsenal

Borussia Dortmund

Fuente: Transfermarkt

Hasta el momento, ninguno de los cuatro equipos europeos han confirmado un supuesto interés real hacia el mediocampista mexicano que cumplió 18 años este miércoles.

Las cifras de Transfermarkt colocan a Mora como el séptimo futbolista de 18 años con mayor valor de mercado, con una cotización de 25 millones de euros.

Por delante aparecen nombres que ya forman parte de clubes europeos como:

Lennart Karl , de Bayern Munich (60 millones de euros)

, de Bayern Munich (60 millones de euros) Rio Ngumoha , de Liverpool (50 millones de euros)

, de Liverpool (50 millones de euros) Ibrahim Mbaye, de Aston Villa (50 millones de euros)

“Morita” sigue perteneciendo a Tijuana, equipo que ocupa el octavo lugar de la tabla general en el Clausura 2026 y se encuentra en puestos de liguilla.

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