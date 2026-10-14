Sin agujas ni insumos suficientes: enfermeras del IMSS pagan de su bolsillo para atender pacientes

Enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) han tenido que comprar insumos médicos con sus propios recursos para atender a pacientes ante la falta de material y otras deficiencias que han derivado en las recientes manifestaciones.

La falta de insumos médicos, los materiales de mala calidad y la escasez de personal son algunos de los problemas que enfrenta el personal de enfermería en el IMSS.

Gabriela Garduño, vocera de la Asamblea Nacional de Trabajadores del IMSS, relató en A las Nueve en Uno que los trabajadores compran materiales con su propio dinero para evitar retrasos en la atención.

Como ejemplo, describió las dificultades para atender a menores con cáncer cuando los dispositivos utilizados para administrar soluciones intravenosas son de mala calidad y pueden presentar fugas, con el riesgo de provocar lesiones en la piel de los pacientes.

Otras carencias en el IMSS

Gabriela Garduño también denunció la falta de insumos médicos como agujas, jeringas, soluciones y medicamentos en el IMSS. Explicó que durante algunos turnos nocturnos llegaron a contar con apenas 10 agujas para atender a alrededor de 20 pacientes.

Además, pidió revisar los índices de pacientes asignados por enfermera, pues la complejidad de los casos, como pacientes que reciben quimioterapia o transfusiones, implica distintas cargas de trabajo.

Respecto a las demandas laborales, señaló que el personal propuso iniciar la negociación salarial con un aumento de 10%, mientras que la propuesta discutida era de 6.9%.

La enfermera indicó que la inconformidad también está relacionada con el impacto de la inflación y con la falta de respuesta a las solicitudes del personal.

Advirtió que podrían convocar a nuevas movilizaciones si los resultados de la consulta no son favorables.

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