¿Qué pasó con el sistema de salud en México?: De Dinamarca a la megafarmacia

El sistema de salud pública en México y las decisiones que marcaron su organización durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) son el eje del análisis de Sergio Sarmiento, quien plantea la necesidad de reconocer los problemas existentes para poder atenderlos.

En su espacio de opinión, el periodista sostiene que los servicios sanitarios del país ya enfrentaban dificultades, pero considera que durante la administración de López Obrador se agravaron. Entre las decisiones que cuestiona están la eliminación del Seguro Popular, los cambios en las compras de medicamentos y la creación de la Megafarmacia del Bienestar.

Seguro Popular y compras de medicamentos

Sarmiento señala que la desaparición del Seguro Popular fue uno de los cambios que, desde su perspectiva, afectaron al sistema de salud. Aunque reconoce que el programa tenía aspectos cuestionables, considera que ofrecía mejores condiciones que las existentes al momento de su análisis.

El periodista plantea que México podría analizar las experiencias de otros países para identificar alternativas que ayuden a mejorar sus servicios sanitarios. Como ejemplo, retoma a Dinamarca, nación que López Obrador mencionó como referencia para el sistema de salud que buscaba para México.

La promesa de AMLO sobre la salud en México

Durante su intervención, Sarmiento recuerda que López Obrador afirmó que México tendría un sistema de salud comparable o superior al de Dinamarca. Sin embargo, el periodista considera que las decisiones adoptadas durante su gobierno produjeron un resultado contrario al objetivo anunciado.

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