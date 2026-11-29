Rey Mysterio en la WWE. Foto Getty.

Rey Mysterio anunció su retiro de la WWE y confirmó que su última lucha se realizará el 12 de junio de 2027 en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

El luchador mexicoamericano, de 51 años, dio a conocer su decisión la noche del sábado, tras participar en Survivor Series: WarGames, celebrado en Houston, Texas.

“En 2027 vamos a ir la Ciudad de México, al Estadio Azteca, para ser exactos el 12 de junio y vamos estar ahí, y esa va ser mi última lucha“, dijo Rey Mysterio sobre su retiro.

"Rey Misterio":

Porque anunció que se retirará tras su última pelea en el Estadio Azteca el 12 de junio pic.twitter.com/D9EDnaVtlf — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) November 29, 2026

La WWE confirmó la noticia a través de sus canales oficiales, donde también invitó a los aficionados a registrarse para recibir información sobre la venta de boletos.

Los detalles confirmados hasta el momento son:

Fecha: sábado 12 de junio de 2027

sábado 12 de junio de 2027 Sede: Estadio Banorte, antes Estadio Azteca

Estadio Banorte, antes Estadio Azteca Rival: por confirmar

La empresa todavía no ha dado a conocer los precios de las entradas ni el nombre del luchador que enfrentará a Rey Mysterio en su despedida.

¿Cómo comprar boletos para la despedida de Rey Mysterio en México?

Los aficionados interesados en asistir a la última lucha de Rey Mysterio pueden realizar un prerregistro para recibir información sobre la venta de entradas.

El acceso al registro está disponible a través del sitio oficial de la WWE.

El anuncio llegó después de que Rey Mysterio fuera capitán del Team México, equipo que derrotó a Estados Unidos en una lucha de eliminación de cinco contra cinco.

El enmascarado compartió el cuadrilátero con Penta, Dragon Lee, Rey Fénix y El Grande Americano.

Por su parte, el equipo estadounidense estuvo integrado por Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, Je’Von Evans y LA Knight.

Aunque Rey Mysterio fue eliminado durante el combate, Penta consiguió la victoria para México tras superar a los últimos tres integrantes del conjunto estadounidense. WWE

¿Quién es Rey Mysterio y qué campeonatos ganó en la WWE?

Óscar Gutiérrez Rubio, conocido mundialmente como Rey Mysterio, se convirtió en uno de los principales representantes de la lucha libre mexicana a nivel internacional.

Debutó en la WWE en 2002 y destacó por su estilo aéreo, sus máscaras y su característico movimiento conocido como el 619.

Entre sus principales logros destacan:

Tres campeonatos mundiales

Tres campeonatos de Estados Unidos

Dos campeonatos intercontinentales

Cinco campeonatos en pareja

Ganador del Royal Rumble de 2006

Campeón Grand Slam de la WWE

Ingreso al Salón de la Fama de la WWE en 2023

Antes de llegar a la compañía estadounidense, Rey Mysterio también participó en empresas como AAA, CMLL, WCW y ECW.

Durante los últimos años de su carrera, compartió el cuadrilátero con su hijo, Dominik Mysterio, con quien también protagonizó una rivalidad dentro de la WWE.

Ahora, el luchador se prepara para cerrar su trayectoria en uno de los recintos deportivos más emblemáticos de México.