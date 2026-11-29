Episcopado Mexicano hace llamado al INE. Fotos: Cuartoscuro

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) establecer reglas que eviten la sobrerrepresentación de las coaliciones en la Cámara de Diputados, rumbo a las elecciones federales de 2027.

El pronunciamiento de los obispos católicos ocurre a un día de que el Consejo General del INE discuta las reglas para asignar las 200 diputaciones de representación proporcional.

Los integrantes del Episcopado mexicano también cuestionaron la distribución de curules tras las elecciones de 2024 y solicitaron al Gobierno federal respetar la autonomía de las autoridades electorales.

“Una mayoría legítima no necesita una ventaja que las urnas no le dieron”, señalaron los obispos en el documento titulado Un Congreso que represente a todos los mexicanos.

Iglesia cuestiona sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados en 2024

La Conferencia del Episcopado Mexicano recordó que, desde el 14 de agosto de 2024, solicitó a las autoridades electorales evitar una sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Los obispos consideraron que la distribución de legisladores realizada tras aquellos comicios otorgó al partido mayoritario una representación superior a la que le correspondía.

El Episcopado sostuvo que la aplicación individual del límite de sobrerrepresentación permite que los partidos integrantes de una coalición obtengan, en conjunto, más espacios legislativos.

“Se cumple la letra de la norma, pero se vacía el espíritu y se contradice el sentido para la que fue creada”, indicó.

La organización religiosa pidió que las autoridades electorales definan las reglas antes de que los ciudadanos acudan a las urnas en 2027.

¿Qué pide la Iglesia al INE rumbo a las elecciones de 2027?

Los obispos mexicanos solicitaron a las consejeras y consejeros del INE interpretar la Constitución de manera justa, imparcial y conforme a su finalidad.

Entre los llamados del Episcopado mexicano destacan:

Establecer criterios que impidan una sobrerrepresentación injusta

Garantizar el equilibrio entre mayorías y minorías

Dar certeza a los participantes del proceso electoral

Respetar la autonomía de las autoridades electorales

Evitar presiones gubernamentales sobre las decisiones del INE

La CEM también expresó su confianza en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) actúe con responsabilidad si debe revisar las reglas.

INE discutirá el 30 de noviembre las reglas para repartir diputaciones

El Consejo General del INE tiene previsto discutir este lunes 30 de noviembre de 2026 el mecanismo de asignación de diputaciones de representación proporcional.

El pasado 27 de noviembre, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó un proyecto que propone mantener los criterios utilizados en procesos electorales anteriores.

La propuesta contempla verificar los límites constitucionales de sobrerrepresentación de cada partido político en lo individual y no de las coaliciones.

También considera revisar la afiliación efectiva de las candidaturas ganadoras de mayoría relativa que postulen las coaliciones, para determinar a qué partido corresponde contabilizar cada triunfo.

El INE señaló que el proyecto considera el marco constitucional y legal, así como los criterios de las autoridades jurisdiccionales.

¿Qué dice la Constitución sobre la sobrerrepresentación?

El artículo 54 de la Constitución establece un límite de ocho puntos porcentuales de sobrerrepresentación respecto de la votación nacional emitida de cada partido político.

La disposición contempla una excepción cuando un partido supera dicho límite exclusivamente mediante sus triunfos en distritos electorales uninominales.

La Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores:

300 diputados de mayoría relativa

200 diputados de representación proporcional o plurinominales

La discusión rumbo a las elecciones de 2027 se centra en si el límite debe verificarse por cada partido político o por las coaliciones que conforman.

Iglesia pide al Gobierno federal respetar autonomía del INE

La Conferencia del Episcopado Mexicano solicitó al Gobierno federal y a los poderes públicos abstenerse de ejercer presiones sobre las decisiones de las autoridades electorales.

Los obispos retomaron pronunciamientos del Papa León XIV sobre los límites del poder público y la necesidad de garantizar la participación de las minorías.

Asimismo, consideraron que una representación legislativa que no corresponde con la voluntad expresada en las urnas debilita la participación democrática y el control ciudadano sobre los gobernantes.

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