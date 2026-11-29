Harry Styles. Foto: Debby Wong / Shutterstock

Una fan de Harry Style cayó desde un balcón tras intentar posar para una fotografía con sus amigas durante un concierto en Melbourne, Australia.

Los servicios de emergencia informaron que atendieron un reporte sobre la caída de una mujer, de aproximadamente 30 años, desde el segundo nivel del Marvel Stadium, donde se llevó a cabo el concierto del Harry Styles.

En un video que circula en redes sociales se observa a dos mujeres sobre un barandal, mientras una tercera les toma fotografías con su celular. Durante una de las poses, una de ellas levanta las piernas, pierde el equilibrio y cae desde lo alto de la estructura.

Harry Styles fan falls off a second-tier balcony while trying to pose for a photo while sitting on the railing in Melbourne.



Witnesses say the fall was so bad that people were “nearly vomiting and collapsing” from what they saw.



The woman, allegedly in her 30s, was sent to the… pic.twitter.com/BoYHEL7C9n — Collin Rugg (@CollinRugg) November 29, 2026

Un portavoz de Ambulance Victoria declaró al medio: “Los paramédicos de Soporte Vital Avanzado evaluaron y atendieron a una persona en el lugar del accidente. Una mujer de unos 30 años con lesiones en la parte superior e inferior del cuerpo fue trasladada en ambulancia al hospital Alfred en condición estable”.

Bianca Vicino, una de las asistentes al concierto, relató el impacto que le causó presenciar la caída de la mujer.

“Solo recuerdo los gritos de la multitud en la pista, y la gente que casi vomitaba y se desmayaba por lo que presenciaban”.

Otra testigo, Emily Graziano, dijo: “Diría que todo el mundo las estaba mirando en ese momento, porque había gente gritándoles que se bajaran“.

“Esto sucedió durante muchísimo tiempo. Alguien debería haber ido allí y haber dicho: ‘Oigan, bajen del barandal”, añadió.

La mujer permanece en condición estable y se ha iniciado una investigación sobre el incidente, según informó 7 News Australia.

Los conciertos de Harry Style en Australia

El incidente tuvo lugar durante el segundo de los cuatro conciertos que Harry Styles ofreció en Melbourne.

La noche anterior, el cantante de “American Girls” interrumpió su concierto para atender a una fan que se desmayó entre el público tras sufrir un derrame cerebral.

Styles ofrecerá sus dos últimos conciertos en el Marvel Stadium el miércoles 2 de diciembre y el viernes 4 de diciembre.

Luego continuará su gira de conciertos Together, Together, para promocionar su álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally , en Sídney.