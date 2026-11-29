Foto: Getty Images

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una serie de recomendaciones para no ser víctima de algún fraude o estafa relacionado con la compra de boletos para conciertos, obras teatrales o cualquier evento.

A través de un comunicado, la dependencia subrayó la importancia de adquirir las entradas en canales o sitios oficiales, así como desconfiar de sitios desconocidos, de reciente creación o de reventa que solo promocionen un show.

Y es que, la Profeco detectó algunas boleteras de reciente creación o que solo promocionaban un solo evento.

🎟️ ¿Vas a comprar boletos para un concierto o espectáculo? ¡Antes verifica que el evento sea real!



La Profeco recomienda confirmar que esté anunciado en la cartelera del recinto y en los canales oficiales del artista u organizador. Compra únicamente en taquillas, páginas… pic.twitter.com/2LY6etkpPM — Profeco (@Profeco) November 28, 2026

Recomendaciones para no caer en fraude en boletos para conciertos

Comprar entradas únicamente en taquillas del recinto, páginas oficiales del organizador o boleteras autorizadas cuyo sitio tenga conexión segura (https) y que cuente domicilio físico para cualquier posible conciliación

del recinto, páginas oficiales del organizador o boleteras autorizadas cuyo sitio tenga conexión segura (https) y que cuente domicilio físico para cualquier posible conciliación Evitar compras en enlaces enviados por email, anuncios sospechosos en redes, sistemas de apartados por transferencias o compras a particulares

enviados por email, anuncios sospechosos en redes, sistemas de apartados por transferencias o compras a particulares Verificar que el evento esté anunciado en el recinto o espacio a efectuarse, así como en redes sociales oficiales de los artistas

o espacio a efectuarse, así como en redes sociales oficiales de los artistas Verificar el monto total a pagar , que incluya impuestos y cargos desde un inicio, sin incrementos “sorpresa” al terminar la compra

, que incluya impuestos y cargos desde un inicio, sin incrementos “sorpresa” al terminar la compra N o adquirir en plataformas de reventa por riesgo de boletos inválidos, con sobreprecios o falta de respaldo en reembolsos

por riesgo de boletos inválidos, con sobreprecios o falta de respaldo en reembolsos Revisar a detalle el plano o mapa del recinto , con secciones y disponibilidad publicada por la boletera, antes de elegir asientos y lugares

, con secciones y disponibilidad publicada por la boletera, antes de elegir asientos y lugares Desconfiar de precios por debajo del valor real u ofertas que ejerzan presión para pagar rápido

Evitar compras en dólares o moneda extranjera; si la boletera lo hace, está obligada a exhibir también sus precios en pesos mexicanos

¿Qué hacer ante cancelaciones y devoluciones?

Ante cancelaciones, los proveedores deben devolver el monto pagado y cumplir con las compensaciones correspondientes conforme a la normativa aplicable.

Por ello, la Profeco recomienda revisar los términos y condiciones de las empresas promotoras o boleteras, en caso de que el evento no se realice. Ahí establecen los mecanismos de devolución en caso de cancelación o cambio de fecha.

Además, para no ser víctimas de fraude en eventos falsos, la institución exhortó a los consumidores que verifiquen los canales oficiales del artista, promotor o recinto, y que cuente con los permisos correspondientes para vender boletos de conciertos u otros eventos culturales.

La Profeco indicó que las empresas boleteras deben informar de forma clara y oportuna una descripción detallada de la fecha, lugar, artista, horarios, términos y condiciones de un evento, con al menos 24 horas de anticipación a la primera venta de entradas.

¿Cómo presentar un reporte ante la Profeco?

La dependencia resaltó que mantienen una vigilancia para el respeto y cumplimiento de los derechos de los consumidores. Invitó a reportar cualquier irregularidad o abuso en los siguientes canales:

Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722

Redes sociales: X: @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook: ProfecoOficial

Email: denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx, y asesoria@profeco.gob.mx.

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