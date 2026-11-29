Oficinas de IBM | Foto: Shutterstock

IBM dejará de patrocinar visas de trabajo H-1B y procesos de residencia permanente (Green Card) para la mayoría de los puestos de su división de Consultoría en Estados Unidos.

Se trata de una decisión que obligará a los empleados extranjeros afectados a buscar una alternativa laboral fuera del país o abandonar la compañía antes de finalizar 2026.

La medida representa un cambio importante en la política migratoria laboral de la empresa tecnológica, que cuenta con más de 150 mil trabajadores en su división IBM Consulting.

De acuerdo con información recopilada por Reuters de una fuente de IBM, los empleados afectados tienen un plazo de tres semanas para decidir si aceptan trasladarse a otro país y continuar trabajando para la organización o prefieren dejar sus puestos.

La decisión no significa que todos los trabajadores extranjeros de IBM perderán automáticamente su estatus migratorio. Sin embargo, sí supone un cambio en las condiciones bajo las cuales la compañía continuará respaldando a sus empleados que necesitan patrocinio migratorio para trabajar en territorio estadounidense.

¿Por qué IBM dejará de patrocinar visas H-1B en Estados Unidos?

La decisión de IBM responde, según explicó un portavoz de la compañía a Reuters, a una transformación en las necesidades de contratación y disponibilidad de trabajadores especializados.

La empresa había utilizado durante años los programas estadounidenses de visas para trabajadores altamente calificados como una herramienta para cubrir puestos que requerían determinadas habilidades profesionales. No obstante, su participación en estos mecanismos migratorios había disminuido progresivamente.

El representante de IBM explicó que los cambios en la disponibilidad de talento y las necesidades de sus clientes llevaron a la organización a dejar de patrocinar visas y tarjetas de residencia para la mayoría de los puestos de su división de Consultoría.

La decisión se produce en un contexto de mayor escrutinio sobre la contratación de trabajadores extranjeros en el sector tecnológico estadounidense, particularmente en los mecanismos utilizados por las empresas para incorporar profesionales especializados.

Es importante aclarar que la medida está dirigida a la mayoría de los puestos de IBM Consulting y no supone, según la información dada por la fuente a Reuters, una eliminación generalizada del patrocinio migratorio en todas las divisiones de la empresa.

IBM: ¿qué opciones tendrán los empleados extranjeros afectados?

Los trabajadores que recibieron la notificación de la compañía deberán evaluar dos alternativas principales. La primera es continuar su trayectoria profesional en IBM desde otro país y la segunda es abandonar la organización.

La empresa estaría ofreciendo tres meses de indemnización a quienes decidan salir de la compañía en lugar de aceptar una reubicación internacional.

Entre los posibles destinos para los trabajadores que acepten trasladarse figura India, país donde IBM mantiene una importante presencia empresarial y concentra buena parte de sus vacantes internacionales en el área de Consultoría.

Esta alternativa podría representar un cambio considerable para los profesionales que actualmente reciben salarios estadounidenses y tendrían que adaptarse a las condiciones laborales y económicas de otro mercado.

Por el momento, no se ha divulgado una cifra oficial sobre la cantidad de empleados que deberán elegir entre estas alternativas.

¿Qué sucede con la visa H-1B si IBM deja de patrocinar al trabajador?

Uno de los aspectos más importantes de esta decisión tiene que ver con las consecuencias migratorias para los empleados que no puedan continuar en sus puestos.

La visa H-1B permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Sin embargo, está vinculada a una petición presentada por el empleador ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Por esa razón, cuando una persona deja de trabajar para la empresa que patrocinó su estatus migratorio, debe evaluar las alternativas disponibles para mantener su permanencia legal en el país.

Según las disposiciones explicadas por USCIS, determinados trabajadores H-1B pueden disponer de un período de gracia de hasta 60 días consecutivos después de finalizar su relación laboral, o hasta que termine su período de autorización vigente, lo que ocurra primero.

Durante ese plazo, pueden buscar otro empleador que presente una nueva petición H-1B, solicitar un cambio de estatus migratorio si cumplen los requisitos o evaluar otras alternativas legales.

Además, las reglas de portabilidad H-1B permiten que determinados trabajadores comiencen a desempeñarse para un nuevo empleador una vez que este presenta correctamente la petición correspondiente ante USCIS, sin necesidad de esperar su aprobación definitiva.

No obstante, cada situación debe evaluarse individualmente, pues las opciones disponibles dependen del estatus migratorio, la vigencia de los documentos y las circunstancias particulares del trabajador.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.