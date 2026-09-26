México vs Colombia, en vivo el partido amistoso del 26 de septiembre

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México vs Colombia, en vivo. | Claro Sports.

La Selección Nacional de México comenzará una nueva etapa con Rafael Márquez como director técnico cuando enfrente a Colombia en un partido amistoso correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre. El encuentro se disputará el 26 de septiembre en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, y será el primero del nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. El partido marcará el inicio de la primera concentración del Tricolor después de la Copa Mundial de la FIFA 2026, con Márquez al frente del equipo. La selección mexicana tendrá una serie de encuentros de preparación en territorio estadounidense durante las primeras fechas FIFA del nuevo ciclo, antes de regresar a México para disputar en noviembre los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf. Lee la nota completa, aquí.

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