Cruz Azul vs Toluca: fecha, hora y favorito para la Jornada 10 del Apertura 2026

Cruz Azul vs Toluca, partido de la Jornada 10 Foto: Cuartoscuro

Cruz Azul jugará contra Toluca este sábado 26 de septiembre como parte de la Jornada 10 del futbol mexicano.

El actual campeón busca nuevamente volver a la senda del triunfo, mientras que los Diablos vienen de una sorpresiva derrota contra Santos Laguna.

¿A qué hora es el Cruz Azul vs Toluca?

El partido entre Cruz Azul y Toluca se jugará en el Estadio Azteca este sábado 26 de septiembre y podrás verlo a partir de las 4:40 p. m. por Canal 5.

Por su parte, para quienes asistan al estadio se espera un cielo parcialmente nublado, con una temperatura de 24 °C y una sensación térmica de 25 °C, con vientos con velocidades de entre 3 y 29 km/h.

Fecha y hora del Cruz Azul vs Toluca ¿Cuándo? Sábado 26 de septiembre 2026

Sábado 26 de septiembre 2026 ¿A qué hora? 16:50 horas

16:50 horas ¿En dónde? Estadio Azteca

Estadio Azteca ¿Dónde verlo? TUDN y ViX

Cruz Azul busca recuperar su futbol

El equipo cementero parecía que encontraba su mejor versión tras derrotar al América en el Clásico Joven, pero posteriormente las derrotas regresaron.

Perdió la Campeones Cup frente al Inter Miami 2 a 0, donde Lionel Messi anotó su gol número 100.

Ya de regreso en la Liga MX, Monterrey aprovechó un error de la zaga para poder derrotar al cuadro celeste, que espera poder recuperar futbol y mantenerse en los puestos de Liguilla.

Toluca causa dudas

El cuadro dirigido por el Turco Mohamed viene de una sorpresiva derrota en su estadio contra el cuadro de Santos Laguna.

Esto una semana después de imponerse al Atlas anotando 5 goles durante el partido, por lo que ha mostrado dos caras diferentes en un periodo corto.

Cabe señalar que el antecedente más cercano entre ambos equipos es el encuentro por el Campeón de Campeones, trofeo que se llevó la Máquina al imponerse a los Diablos con un marcador de 3 a 1.

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