Videos: Sismo de magnitud 5 sacude Los Ángeles, California; descartan tsunami
El temblor tuvo su epicentro a seis kilómetros de Manhattan Beach y una profundidad de 12.2 kilómetros; no hay reportes inmediatos de víctimas.
Un sismo de magnitud 5 sacudió Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE. UU.), durante la mañana de este sábado. El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas de Manhattan Beach, en el océano Pacífico.
De acuerdo con la Red Sísmica del Sur de California, el temblor ocurrió a las 9:30 horas, tiempo local, equivalente a las 11:30 horas del centro de México. Hasta el momento, no hay reportes inmediatos de daños en infraestructura ni víctimas mortales.
El Centro Nacional de Alertas de Tsunamis de Estados Unidos descartó una amenaza de tsunami derivada del movimiento telúrico.
¿Dónde fue el epicentro del sismo en Los Ángeles?
La Red Sísmica del Sur de California, proyecto conjunto del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), informó que el epicentro se localizó seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach.
De acuerdo con el reporte, revisado por un especialista, las características del movimiento telúrico fueron las siguientes:
- Magnitud: 5.0
- Profundidad: 12.23 kilómetros
- Hora local: 9:30 horas
- Hora del centro de México: 11:30 horas
- Epicentro: seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach
El reporte también ubicó el epicentro a seis kilómetros de Hermosa Beach, siete de Redondo Beach y ocho de El Segundo.
¿En qué ciudades se sintió el sismo de California?
El temblor de este sábado 28 de noviembre fue percibido en distintas localidades del condado de Los Ángeles, entre ellas:
- Manhattan Beach
- Redondo Beach
- Torrance
- Hawthorne
- Santa Mónica
- Inglewood
- Carson
La Red Sísmica del Sur de California también registró otro movimiento telúrico a las 9:46 horas, tiempo local, aproximadamente 16 minutos después del primero.
Este segundo sismo tuvo una magnitud preliminar de 1.9 y su epicentro se ubicó ocho kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, a una profundidad de 12.39 kilómetros.
Descartan peligro de tsunami tras sismo en California
El Centro Nacional de Alertas de Tsunamis emitió un boletín informativo tras el movimiento telúrico registrado frente a las costas del sur de California.
El organismo, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), informó que no existe una advertencia, alerta o amenaza de tsunami.
Hasta los primeros reportes posteriores al temblor, tampoco se informó sobre víctimas mortales o afectaciones en la infraestructura de las localidades donde se percibió el movimiento.
¿Qué hacer durante y después de un sismo?
El Servicio Geológico de Estados Unidos recomienda que, durante un movimiento telúrico, las personas que permanezcan dentro de un inmueble se protejan debajo de una mesa resistente.
Entre las recomendaciones del organismo se encuentran:
- Proteger la cabeza y el cuello
- Alejarse de ventanas y muebles que puedan caer
- Evitar correr hacia el exterior mientras continúa el movimiento
- Mantenerse lejos de edificios y cables eléctricos si se encuentra en la calle
- Revisar posibles daños en instalaciones eléctricas y de gas después del temblor
El USGS explica que, después de un sismo, pueden presentarse réplicas durante las siguientes horas, días o semanas, cuya frecuencia generalmente disminuye con el paso del tiempo.
La población puede consultar los registros de actividad sísmica mediante las plataformas oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos y la Red Sísmica del Sur de California.
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