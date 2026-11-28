Un sismo de magnitud 5 se registró en California. Foto: Cuartoscuro

Un sismo de magnitud 5 sacudió Los Ángeles, California, Estados Unidos (EE. UU.), durante la mañana de este sábado. El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas de Manhattan Beach, en el océano Pacífico.

De acuerdo con la Red Sísmica del Sur de California, el temblor ocurrió a las 9:30 horas, tiempo local, equivalente a las 11:30 horas del centro de México. Hasta el momento, no hay reportes inmediatos de daños en infraestructura ni víctimas mortales.

El Centro Nacional de Alertas de Tsunamis de Estados Unidos descartó una amenaza de tsunami derivada del movimiento telúrico.

♒︎🇺🇸 #SismoLA | Cristales rotos al interior del Aeropuerto Internacional de #LosÁngeles [LAX] tras el reciente #sismo M 5.0 [✅️ USGS] con epicentro en Manhattan Beach.



📆 28/Nov/2026



⚪️ Afortunadamente, ninguna persona ha resultado lesionada por este siniestro local.



📹 .:… pic.twitter.com/oZf3jrEHsr — SASSLA (@SasslaMx) November 28, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo en Los Ángeles?

La Red Sísmica del Sur de California, proyecto conjunto del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), informó que el epicentro se localizó seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach.

De acuerdo con el reporte, revisado por un especialista, las características del movimiento telúrico fueron las siguientes:

Magnitud: 5.0

Profundidad: 12.23 kilómetros

Hora local: 9:30 horas

Hora del centro de México: 11:30 horas

Epicentro: seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach

El reporte también ubicó el epicentro a seis kilómetros de Hermosa Beach, siete de Redondo Beach y ocho de El Segundo.

#Internacionales | 🔴🔴 Un video grabado por una cámara Ring muestra el momento en que un sismo de magnitud 5,0 sacude Los Ángeles, #California.



Vídeo: Cortesía. pic.twitter.com/606LXAAOux — Porttada (@porttada) November 28, 2026

¿En qué ciudades se sintió el sismo de California?

El temblor de este sábado 28 de noviembre fue percibido en distintas localidades del condado de Los Ángeles, entre ellas:

Manhattan Beach

Redondo Beach

Torrance

Hawthorne

Santa Mónica

Inglewood

Carson

La Red Sísmica del Sur de California también registró otro movimiento telúrico a las 9:46 horas, tiempo local, aproximadamente 16 minutos después del primero.

Este segundo sismo tuvo una magnitud preliminar de 1.9 y su epicentro se ubicó ocho kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, a una profundidad de 12.39 kilómetros.

Varias ventanas rotas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) tras un terremoto de magnitud 5.0 con epicentro cerca de Manhattan Beach.

El temblor obligó incluso a un avión a abortar su aterrizaje y activó la alerta por posibles réplicas en el sur de California. 🇺🇸🌎 pic.twitter.com/6bmMZtcWn6 — Geonewesp (@Geonewesp) November 28, 2026

Descartan peligro de tsunami tras sismo en California

El Centro Nacional de Alertas de Tsunamis emitió un boletín informativo tras el movimiento telúrico registrado frente a las costas del sur de California.

El organismo, dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés), informó que no existe una advertencia, alerta o amenaza de tsunami.

Hasta los primeros reportes posteriores al temblor, tampoco se informó sobre víctimas mortales o afectaciones en la infraestructura de las localidades donde se percibió el movimiento.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

El Servicio Geológico de Estados Unidos recomienda que, durante un movimiento telúrico, las personas que permanezcan dentro de un inmueble se protejan debajo de una mesa resistente.

Entre las recomendaciones del organismo se encuentran:

Proteger la cabeza y el cuello

Alejarse de ventanas y muebles que puedan caer

Evitar correr hacia el exterior mientras continúa el movimiento

Mantenerse lejos de edificios y cables eléctricos si se encuentra en la calle

Revisar posibles daños en instalaciones eléctricas y de gas después del temblor

El USGS explica que, después de un sismo, pueden presentarse réplicas durante las siguientes horas, días o semanas, cuya frecuencia generalmente disminuye con el paso del tiempo.

La población puede consultar los registros de actividad sísmica mediante las plataformas oficiales del Servicio Geológico de Estados Unidos y la Red Sísmica del Sur de California.

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