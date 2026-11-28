José Luis Gómez Flores.

José Luis Gómez Flores, exdelegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y excandidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue atacado a balazos dentro de un gimnasio en Mazatlán, Sinaloa.

La agresión ocurrió la noche del viernes 27 de noviembre en un establecimiento del fraccionamiento Hacienda del Seminario, ubicado en el cruce de las calles Santa Cecilia y Hacienda del Bosque.

Tras el reporte a los servicios de emergencia, paramédicos de Bomberos Veteranos brindaron los primeros auxilios al exfuncionario federal y lo trasladaron a un hospital con apoyo de elementos de la Policía Municipal.

Efectivos del Ejército Mexicano resguardaron las instalaciones del gimnasio, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, se desconoce el móvil de la agresión y el estado de salud de Gómez Flores permanece reservado.

PRI Mazatlán condena ataque y exige justicia

Mediante un comunicado oficial, el Comité Directivo Municipal del PRI en Mazatlán condenó la agresión contra su militante y exigió a las autoridades una investigación inmediata y exhaustiva para identificar y sancionar a los responsables.

PRI Mazatlán.

El documento, firmado por Maribel Chollet Morán y José Trinidad Tirado Olvera, presidenta y secretario general del partido en el municipio, respectivamente, también demandó a los tres órdenes de gobierno asumir su responsabilidad, fortalecer las estrategias de seguridad y ofrecer resultados ante la violencia que enfrenta la población.

La dirigencia priista advirtió que la inseguridad no debe normalizarse y que la protección de los ciudadanos debe garantizarse independientemente de su afiliación política.

Asimismo, expresó su solidaridad con Gómez Flores y su familia, haciendo extensivo su reclamo de justicia a todas las víctimas de la violencia en Sinaloa.

PRI Sinaloa acusa que violencia ha rebasado a las autoridades

Por su parte, el Comité Directivo Estatal del PRI emitió este sábado 28 de noviembre un comunicado en el que condenó el ataque y sostuvo que la violencia ha rebasado la capacidad de respuesta de las autoridades en Sinaloa.

Foto: PRI Sinaloa.

La dirigencia estatal consideró insuficientes los despliegues de seguridad y los pronunciamientos gubernamentales ante la situación de inseguridad que enfrentan diariamente las familias sinaloenses.

También cuestionó la actuación del Gobierno Municipal de Mazatlán y exigió resultados concretos a las autoridades municipales, estatales y federales, así como garantías de protección para la ciudadanía.

El PRI estatal destacó que la agresión contra Gómez Flores ocurrió el mismo día en que fue asesinado Julio César Osuna Chaidez, regidor del Partido Verde Ecologista de México en Culiacán.

El organismo político señaló que ambos acontecimientos reflejan la gravedad de la crisis de seguridad en la entidad y demandó que las agresiones contra quienes participan en la vida pública, así como contra cualquier ciudadano, no queden impunes.

¿Quién es José Luis Gómez Flores?

Originario de la sindicatura de Villa Unión, José Luis Gómez Flores es abogado, empresario, docente y activista.

Se desempeñó como delegado de Profeco y contendió por una diputación local por el Distrito 22 de Sinaloa bajo las siglas del PRI.

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