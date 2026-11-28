Evita enfermarte durante la primera tormenta invernal del año | Foto: Cuartoscuro

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó este sábado que, debido a la primera tormenta invernal, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como temperaturas mínimas de hasta -10 grados en estados como Durango y Chihuahua.

Ante la llegada de la tormenta invernal, la Secretaría de Salud (SSA) emitió una serie de precauciones para que los mexicanos puedan proteger su salud y la de su familia frente a las lluvias, vientos y bajas temperaturas.

Tips de la Secretaría de Salud frente a la tormenta invernal

La dependencia mexicana llamó a los ciudadanos de los estados que podrían verse afectados por los efectos de la primera tormenta invernal a tomar las siguientes medidas preventivas:

Abrígate con varias capas de ropa.

Evita salir de casa si no es necesario.

Mantente hidratado y ten a la mano tus medicamentos.

No utilices anafres ni braceros dentro de casa.

Evita cruzar zonas inundadas.

Fuente: Secretaría de Salud (SSA)

Y también recomendó proteger especialmente a niñas, niños y personas adultas mayores, así como permanecer al pendiente de las recomendaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

¿A qué enfermedades te expones por las bajas temperaturas?

El clima frío tiene el potencial de provocar efectos adversos para el cuerpo humano, según la Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), incluyendo:

Daños por nevada o helada

Infecciones respiratorias agudas (IRAS)

Congelamiento de la piel

Hipotermia

Fuente: CENAPRED

Las IRAS son infecciones de las vías respiratorias con evolución menor a 15 días y en algunas ocasiones se complican con neumonía. Entre las IRAS más frecuentes están:

Rinofaringitis

Faringoamigdalitis

Laringitis

Bronquitis

Otitis media

Neumonía

Fuente: CENAPRED

La cCENAPRED alerta que, si la temperatura disminuye hasta el punto en que se presenta la hipotermia, la temperatura del cuerpo experimenta un descenso gradual, que provoca afectaciones en las funciones físicas y mentales.

En un principio, la hipotermia estimula a la persona un efecto violento de escalofrío, cuando la temperatura del cuerpo desciende hasta 26°C, se presenta la hipotermia avanzada que puede ocasionar la inconciencia e incluso la muerte.

Por otro lado, el congelamiento ocurre cuando una persona tiene una exposición excesiva al frío y presenta entumecimiento, somnolencia, pérdida de la visión, tambaleo, aturdimiento o semiinconsciencia y hormigueos. Además, es posible que exista dolor y, en ocasiones, aparecen ampollas.

Los casos severos se presentan cuando los tejidos se congelan al punto tal, que ocasionan la muerte. “Si esto ocurre es necesario amputar el área afectada“, de acuerdo con la CENAPRED.

Es posible que una persona con ropa húmeda, pueda sufrir congelación y en ocasiones le genere la muerte, si la temperatura desciende a 10°C.

¿En qué estados se esperan frío, lluvias y aguanieve?

Debido a la primera tormenta invernal de la temporada y la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 8, gran parte del territorio nacional experimentará condiciones climatológicas adversas.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, estas son las entidades federativas donde se esperan precipitaciones, nevadas y bajas temperaturas:

Estados con pronóstico de lluvias

Lluvias torrenciales: Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y sur).

Jalisco (sur), Colima y Michoacán (oeste y sur). Lluvias intensas: Estado de México (oeste y suroeste), Guanajuato (sureste) y Guerrero (oeste y suroeste).

Estado de México (oeste y suroeste), Guanajuato (sureste) y Guerrero (oeste y suroeste). Lluvias muy fuertes: Querétaro (centro y sur), Hidalgo (sur y suroeste), Puebla (centro y sur), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos.

Querétaro (centro y sur), Hidalgo (sur y suroeste), Puebla (centro y sur), Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Lluvias fuertes: Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (sur), Veracruz (norte, centro y sur) y Oaxaca (este).

Zacatecas (sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (sur), Veracruz (norte, centro y sur) y Oaxaca (este). Intervalos de chubascos: Sinaloa, Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas.

Sinaloa, Nayarit, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. Lluvias aisladas: Baja California Sur, Coahuila, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Estados con caída de nieve o aguanieve

Zonas montañosas: Jalisco, Colima y Michoacán.

Jalisco, Colima y Michoacán. Zonas altas (por arriba de los 2,800 msnm): Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Estados con bajas temperaturas y heladas

De -10 a -5 °C (con heladas): Zonas serranas de Durango y Chihuahua.

Zonas serranas de Durango y Chihuahua. De -5 a 0 °C (con heladas): Zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas.

Zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. De 0 a 5 °C: Zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ante este panorama, el organismo exhorta a la población a extremar precauciones por posibles encharcamientos e inundaciones, así como a mantenerse abrigados y seguir los avisos de Protección Civil para evitar afectaciones a la salud.

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