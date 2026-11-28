Detienen a cuatro de red de tráfico de personas Foto: Gabinete de Seguridad

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a cuatro presuntos integrantes de una organización delictiva transnacional dedicada al tráfico de personas, en operativos realizados en Querétaro y Baja California.

Entre los detenidos se encuentra Sylvia “N”, alias “Chefona”, identificada por las autoridades como presunta lideresa y operadora de la red.

Detienen a “Chefona” en Querétaro

La primera acción se llevó a cabo mediante una orden de cateo en un inmueble ubicado en El Pueblito, municipio de Corregidora, Querétaro, donde fue detenida Sylvia “N”.

Las investigaciones señalan que la mujer fue arrestada en Estados Unidos en mayo de 2012 por el delito de trata de personas y posteriormente deportada a México en julio de 2014.

Las autoridades la identifican como una de las principales responsables de la operación de esta organización delictiva dedicada al tráfico internacional de personas.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Querétaro y Baja California a cuatro integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de personas.



Entre los detenidos se encuentra… pic.twitter.com/IKwEkoUDhc — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 28, 2026

Detienen a tres presuntos colaboradores en Tijuana

En una segunda intervención, elementos de seguridad cumplimentaron órdenes de cateo en inmuebles de Tijuana, Baja California, donde detuvieron a tres hombres señalados como colaboradores de la organización, uno de ellos de nacionalidad china.

Durante los operativos, las autoridades aseguraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas SIM, pasaportes brasileños y diversa documentación.

Así operaba la red de tráfico de personas

Las indagatorias permitieron establecer que la organización presuntamente captaba personas en los alrededores de São Raimundo das Mangabeiras, Brasil, para trasladarlas hacia Estados Unidos a través de México.

El traslado se realizaba previo pago y, según las investigaciones, mediante el uso de documentos falsificados.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad señaló que estas detenciones debilitan la estructura operativa y logística de la organización dedicada al tráfico internacional de personas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.