Brandon McNulty es campeón del Mundial de Ciclismo 2026; Isaac del Toro dentro del top 5

Isaac del Toro dentro del top 5 del Mundial Foto: AFP

Isaac del Toro no logró subir al podio del Mundial de Ciclismo 2026, pese a demostrar su habilidad y determinación al ir escalando posiciones durante la parte final de la carrera, firmando su mejor actuación al terminar en el quinto puesto.

A falta de 45 kilómetros, el mexicano se encontraba en un grupo a 42 segundos de los líderes, donde Primož Roglič intentaba mantener la ventaja conseguida tras su ataque.

Poco a poco, el mexicano continuó acercándose a los líderes, un grupo que parecía muy alejado, pero que en las últimas vueltas sufrió varios cambios. Roglič se mantuvo durante algunos kilómetros a la cabeza, pero finalmente fue Brandon McNulty logró ser el campeón,

¿Cómo le fue a Isaac del Toro?

En la última vuelta por el maillot arcoíris, los líderes comenzaron a aumentar el ritmo y Del Toro se mantuvo dentro del grupo perseguidor, buscando una oportunidad para acercarse nuevamente a la pelea por las primeras posiciones.

A falta de ocho kilómetros, Remco Evenepoel lanzó un nuevo ataque y comenzó a comandar al grupo de favoritos, donde también se encontraban Paul Seixas, Mads Pedersen, Giulio Ciccone, Tom Pidcock, Mathieu van der Poel y el propio Isaac del Toro.

Sin embargo, McNulty utilizó sus últimas energías para mantenerse en solitario al frente de la carrera y consiguió aumentar su diferencia hasta casi 30 segundos sobre sus perseguidores.

Del Toro permaneció en el grupo que buscaba alcanzar al líder durante los últimos kilómetros, después de una carrera en la que durante gran parte del recorrido dosificó sus energías y posteriormente lanzó diferentes ataques para mantenerse en la pelea.

El último kilómetro fue decisivo, pero el estadounidense logró mantenerse a la cabeza y conquistar el Mundial.

La clasificación terminó:

Brandon McNulty (Estados Unidos) Michael Matthews (Australia) Mathieu van der Poel (Países Bajos) Quinn Simmons (Estados Unidos) Isaac del Toro (México) Tom Pidcock (Dinamarca) Mads Pedersen (Gran Bretaña) Matteo Jorgenson (Estados Unidos) Giulio Ciccone (Italia) Ben Healy (Irlanda)

Con esto, Isaac del Toro firmó su mejor actuación en un Mundial al entrar en el top 5, siendo un nuevo techo histórico para México y consolidando al ciclista de Ensenada dentro del panorama internacional.

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