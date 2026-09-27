¡Cuidado con tu celular! Estas prácticas pueden facilitar fraudes y poner en riesgo tu dinero

Teléfono celular. Foto: Cuartoscuro.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre prácticas que pueden facilitar fraudes financieros mediante programas maliciosos, conocidos como malware, que pueden instalarse en dispositivos móviles para capturar claves, interceptar códigos de verificación o tomar el control del equipo sin conocimiento del usuario.

El organismo explicó que estos programas pueden permitir a los atacantes utilizar credenciales y mecanismos de autenticación previamente comprometidos para intentar realizar transacciones no autorizadas, por lo que llamó a la población a tomar medidas de prevención.

Así pueden intentar robar tus datos y tomar el control de tu celular

La Condusef señaló que el malware puede operar mediante distintas modalidades, entre ellas el control remoto, la superposición de pantallas, extensiones maliciosas o la instalación de archivos y aplicaciones comprometidas.

Este tipo de fraude financiero no necesariamente comienza dentro de la aplicación bancaria. En algunos casos, el usuario recibe un SMS, correo electrónico, llamada o enlace engañoso en el que se le solicita descargar una aplicación, abrir un archivo o proporcionar información confidencial.

🚨 ¡Alerta! Si te piden descargar una app desconocida, ¡detente! 🛑



📲 Puede ser una aplicación falsa para robar tus datos y comprometer tu dinero.



🔐 Protege tus datos:

• No la descargues

• No la compartas

• Consulta solo canales oficiales#AltoAlFraude pic.twitter.com/HBRrTpI6au — CONDUSEF (@CondusefMX) September 26, 2026

Una vez que el dispositivo es comprometido, los atacantes pueden intentar obtener claves, códigos de seguridad o controlar el equipo para realizar operaciones no autorizadas.

Recomendaciones de la Condusef

Para reducir el riesgo de caer en este tipo de engaños, la Condusef recomienda:

Instalar y mantener actualizada una herramienta antivirus

Evitar abrir enlaces recibidos mediante mensajes inesperados

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales

Mantener actualizado el sistema operativo, navegador y aplicaciones

No compartir contraseñas, NIP ni códigos de verificación

No instalar herramientas de control remoto por indicación de terceros

Verificar el monto, beneficiario y cuenta destino antes de autorizar una operación

Activar alertas de movimientos para detectar operaciones no reconocidas

Revisar los movimientos directamente desde la aplicación oficial del banco

Bloquear y reportar mensajes sospechosos, sin descargar sus archivos o aplicaciones

Ante dudas, contactar a la institución mediante el número que aparece al reverso de la tarjeta o en su sitio oficial

¿Cuáles son las señales de alerta?

Entre las señales que pueden indicar un intento de fraude financiero están los mensajes que generan urgencia y las solicitudes de contraseñas, NIP, códigos de verificación o datos de tarjetas.

También se debe prestar atención a instrucciones para instalar aplicaciones, permitir acceso remoto, abrir enlaces o páginas sospechosas, así como a cambios inusuales en el funcionamiento del celular.

Si se sospecha que un dispositivo fue comprometido o se detecta una operación no reconocida, la recomendación es detener la transacción, desconectar el equipo de internet y contactar de inmediato a la institución financiera mediante sus canales oficiales. También se deben cambiar las contraseñas desde un dispositivo seguro.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.