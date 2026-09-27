Employees Only México: así es la experiencia donde puedes ser bartender por un día

Puedes ser Bartender por un día Foto: Uno TV

¿Alguna vez has querido preparar tus propios cócteles como si estuvieras detrás de una barra? Employees Only México cuenta con una experiencia de mixología donde puedes convertirte en bartender por un día, mientras aprendes a utilizar diferentes instrumentos y preparas tus propias bebidas acompañado por un mixólogo profesional.

Para la experiencia primero llegamos al lugar, ubicado en Hotel Hive, donde nos recibieron con un trago y nos explicaron poco a poco cómo funcionaba cada uno de los instrumentos que utilizamos durante la actividad.

Posteriormente, nos brindaron un mandil en el que pudimos guardar las pinzas, los coladores y los mezcladores. Por su parte, el shaker quedó a un lado de todas las esencias e ingredientes que utilizamos para preparar las bebidas.

Algo que nos pareció muy interesante fue que no creamos cualquier bebida, sino que realizamos la réplica de un perfume, esto como parte de una unión con Plannerz Lab.

Con esto se busca que la bebida tenga un sabor relacionado con la fragancia, la cual en nuestro caso era dulce y tenía algunas mezclas de chocolate.

Employees Only México Uno TV

¿Cómo es la experiencia de Employees Only México?

El proceso fue explicado paso a paso, donde se nos enseñó a utilizar cada uno de los instrumentos, así como la importancia de colocar las medidas correctas de cada ingrediente y posteriormente realizar la decoración de las bebidas.

Cabe señalar que algo que nos tomó por sorpresa fue lo frío que puede llegar a ponerse el shaker durante la mezcla, por lo que debes estar preparado, pues el tiempo de mezclado también es de suma importancia para conseguir el resultado esperado.

La experiencia tiene una duración aproximada de dos horas y media a tres horas y cuenta con diferentes opciones dependiendo del día en el que decidas asistir.

De martes a jueves puedes participar en la experiencia de tres cócteles, que incluye un welcome drink, la elaboración de las bebidas y la guía de un mixólogo profesional. Los viernes y sábados se agrega un ambiente de fiesta, con tres cócteles y shots.

Los domingos la experiencia cambia y está dedicada a carajillos y digestivos, con bebidas preparadas con Baileys, Licor 43, Xila, Chartreuse y otros licores.

Los horarios comienzan desde las 15:00 horas entre semana, mientras que los domingos hay actividades a las 14:00 y 17:00 horas. La experiencia es únicamente para mayores de 18 años, requiere identificación oficial, cuenta con accesibilidad para silla de ruedas y además es pet friendly.

Sin duda, una experiencia diferente que puedes vivir en la Ciudad de México y no quedarte con las ganas de ser bartender por un día.

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