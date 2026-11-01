Video: Avión privado cae sobre casas rodantes en Florida y provoca incendio; hay 9 fallecidos

El accidente involucró a 9 personas. Foto: Pexels

Un jet privado con nueve personas a bordo se estrelló este domingo 1 de noviembre en una zona residencial del condado de Palm Beach, Florida, en Estados Unidos. El accidente provocó un incendio y movilizó a equipos de emergencia, mientras reportes iniciales señalan nueve víctimas mortales.

La aeronave, identificada como un Learjet 60, cayó cerca de un parque de casas rodantes en la zona de Greenacres, alrededor de las 12:50 horas, tiempo local.

De acuerdo con los primeros reportes, el impacto provocó una explosión y habría destruido al menos una casa rodante.

🚨 HOLY CRAP! Dashcam video from just FEET AWAY shows the moment a Learjet 60 crashed in Palm Beach County, Florida



These folks are SUPER lucky to be alive.



Just INSANE. pic.twitter.com/99yQRaETXQ https://t.co/raG6BZToKD — Nick Sortor (@nicksortor) November 1, 2026

¿Qué pasó con el jet privado que se estrelló en Florida?

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó que nueve personas viajaban en el avión, que había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino a Bahamas.

La aeronave cayó en las inmediaciones de Military Trail y Cresthaven Boulevard, en una zona donde se encuentran viviendas y establecimientos comerciales.

Según información difundida por Aviation 24/7, el jet habría golpeado un árbol y derribado cables de alta tensión antes de impactarse contra el suelo.

El accidente provocó una bola de fuego y dejó restos de la aeronave esparcidos en el lugar.

Imágenes difundidas por medios locales muestran columnas de humo negro, llamas y daños en el pavimento, mientras los cuerpos de emergencia trabajan en la zona.

Today's plane crash in Palm Beach County, Florida is a horrific tragedy



Here's what we know:

– At 12:50 PM ET, a Learjet 60 crashed in a neighborhood near Cresthaven, FL

– All 9 people on board were killed

– The aircraft departed from Austin, Texas, and was headed to the Bahamas… — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 1, 2026

¿Cuántas personas murieron en el accidente aéreo de Florida?

Los primeros reportes sobre el accidente señalaron múltiples víctimas mortales, más tarde se confirmaron nueve decesos.

El Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Palm Beach clasificó la emergencia como un incidente con múltiples víctimas, por lo que desplegó personal para atender la situación.

Sin embargo, esta clasificación no establece por sí misma cuántas personas murieron o resultaron lesionadas.

Hasta el momento, tampoco se ha precisado si entre las víctimas hay habitantes de las casas rodantes cercanas al punto del impacto.

Las autoridades mantienen las labores de atención y evaluación de daños.

Cierran vialidades tras desplome de avión en Palm Beach

La Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach informó que el accidente ocurrió en el área de Military Trail, entre Cresthaven Boulevard y 10th Avenue North.

Como medida de seguridad, las autoridades ordenaron cerrar los carriles de circulación en ambos sentidos de Military Trail.

También solicitaron a los automovilistas evitar la zona y utilizar rutas alternas mientras continúan los trabajos de emergencia.

Personal de Greenacres Fire Rescue acudió para apoyar las labores de atención a posibles víctimas y controlar los incendios derivados del impacto.

¿Qué se sabe del avión Learjet 60 que cayó en Florida?

La aeronave involucrada es un Learjet 60, modelo de jet ejecutivo utilizado para vuelos privados y de negocios.

Reportes iniciales estiman su valor en aproximadamente 2 millones de dólares, aunque no se ha confirmado el precio específico del avión accidentado.

La FAA informó que investigará el accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), organismo que encabezará las indagatorias.

Las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que el avión perdió altura y terminó impactándose en la zona residencial.

Por ahora, no se ha determinado oficialmente la causa del accidente, mientras continúa la revisión de los daños y la situación de las personas que viajaban a bordo.

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