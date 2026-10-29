Fox, Peña Nieto y Calderón: diversos frentes políticos despiden a Cuauhtémoc Cárdenas

El ingeniero Cárdenas falleció a los 92 años. Foto: Cuartoscuro

La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida este miércoles, a los 92 años, generó condolencias de políticos de distintas corrientes, desde la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre quienes lamentaron su fallecimiento se encuentra el expresidente Vicente Fox, quien compitió contra Cárdenas en las elecciones presidenciales de 2000.

Los mensajes difundidos entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves reconocieron la participación del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la transformación del sistema político mexicano.

Vicente Fox y políticos del PAN despiden a Cuauhtémoc Cárdenas

El expresidente Vicente Fox Quesada, quien ganó las elecciones presidenciales de 2000 como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cárdenas.

Fox, quien enfrentó al ingeniero en aquella contienda electoral, recordó su trayectoria y reconoció su contribución a la apertura política de México.

“Siempre reconocí en Cuauhtémoc Cárdenas a un hombre de convicciones firmes, digno en sus posiciones y comprometido con México”, escribió el exmandatario.

SIEMPRE RECONOCÍ EN CUAUHTÉMOC CÁRDENAS A UN HOMBRE DE CONVICCIONES FIRMES, DIGNO EN SUS POSICIONES Y COMPROMETIDO CON MÉXICO.



SU TRAYECTORIA Y SU CONTRIBUCIÓN A LA APERTURA POLÍTICA Y A LA VIDA DEMOCRÁTICA DE NUESTRA NACIÓN MERECEN RESPETO Y RECONOCIMIENTO.



MI SOLIDARIDAD Y… pic.twitter.com/ExpAnbr5Oj — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) October 29, 2026

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa también lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció como uno de los precursores de la transición democrática mexicana.

“Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los precursores de la transición democrática mexicana, hoy en curso de reversión”, expresó Calderón.

El exmandatario envió sus condolencias a los hijos, nietos, familiares, amigos y seguidores del ingeniero, con una mención particular a Lázaro Cárdenas Batel.

En su mensaje, Calderón también expresó su postura sobre la situación actual de la democracia mexicana.

Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los precursores de la transición democrática mexicana, hoy en curso de reversión. Mi más sentido pésame a sus hijos, en especial a Lázaro, nietos, familiares, amigos y numerosos seguidores. Descanse en paz. — Felipe Calderón 🇲🇽🇺🇦 (@FelipeCalderon) October 29, 2026

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también publicó un mensaje en el que reconoció la participación del político michoacano en la lucha por la democracia.

Romero envió sus condolencias a familiares y seres queridos de Cárdenas y destacó su participación en la historia política del país.

Lamento profundamente el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre que marcó la historia de México y contribuyó a la lucha por la democracia en nuestro país.



Mis condolencias a sus familiares y seres queridos. Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/H1ydpnixzw — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 29, 2026

A estas expresiones se sumó Kenia López Rabadán, diputada federal panista, quien se refirió al ingeniero como una figura fundamental de la vida política y democrática de México.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una figura fundamental de la vida política y democrática de México.



Mi solidaridad y mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/ZTMUqbtCcY — Dra. Kenia López Rabadán (@kenialopezr) October 29, 2026

Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció su vocación democrática y sostuvo que su trabajo fue decisivo para la evolución política del país.

Lamento profundamente el deceso del señor Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hombre de gran vocación democrática cuyo trabajo fue decisivo en la evolución política de México. Envío mis condolencias a su familia y amigos, deseándoles una pronta resignación.



Descanse en paz. pic.twitter.com/2SIwJMNQoZ — Mauricio Kuri (@makugo) October 29, 2026

El exdiputado panista Jorge Triana recordó las movilizaciones de 1988, cuando Cárdenas y Manuel Clouthier coincidieron en las protestas contra las irregularidades denunciadas durante las elecciones presidenciales.

La contribución de Cuauhtémoc Cárdenas a la democracia es incuestionable.



En 1988 marchó junto a Manuel Clouthier contra el fraude electoral operado por Manuel Bartlett.



Descanse en paz. pic.twitter.com/OLrO0CKp4K — Jorge Triana (@JTrianaT) October 29, 2026

PRI reconoce trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas

Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se difundieron mensajes de condolencias, pese a que Cárdenas rompió con esa organización durante la década de 1980.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó el fallecimiento y reconoció la trayectoria del ingeniero en la historia democrática mexicana.

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una figura destacada de la vida política de México, cuya trayectoria dejó una huella importante en la historia democrática de nuestro país.



Mi solidaridad y más sinceras condolencias a su familia,… pic.twitter.com/Jk6Kgb9tWz — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) October 29, 2026

Moreno envió sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al excandidato presidencial.

El expresidente, Enrique Peña Nieto, lamentó igualmente el deceso del izquierdista.

Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano @c_cardenas_s, figura fundamental en la transición democrática de México.



Su lucha por la apertura política, la pluralidad y el fortalecimiento de nuestra democracia deja una huella imborrable en… — Enrique Peña Nieto (@EPN) October 29, 2026

El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, integrante del PRI durante gran parte de su trayectoria, publicó un mensaje en el que recordó su relación con Cuauhtémoc Cárdenas y los encuentros que sostuvieron.

“La transición democrática de México pierde hoy a uno de sus arquitectos fundamentales: el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, expresó.

Beltrones señaló que ambos pertenecieron a una generación marcada por diferencias políticas, pero que encontró coincidencias en la necesidad de limitar el presidencialismo y fortalecer los equilibrios de poder.

El legislador reconoció que Cárdenas mantuvo entre sus postulados la defensa de la soberanía nacional y la justicia social, principios que relacionó con el legado de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.

Beltrones envió sus condolencias a Lázaro Cárdenas Batel, sus hermanos, familiares y también seguidores del movimiento cardenista.

La transición democrática de México pierde hoy a uno de sus arquitectos fundamentales: el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.



Pertenecimos a una generación forjada en el contraste, pero que entendió a tiempo que la responsabilidad política exigía anteponer un bien superior:… pic.twitter.com/Qo87sGewxV — Manlio F. Beltrones (@MFBeltrones) October 29, 2026

La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, también publicó un mensaje sobre el fallecimiento.

“Hay hombres que pertenecen a un partido, y hay hombres que pertenecen a la historia. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pertenece a la historia de México”, expresó.

Hay hombres que pertenecen a un partido, y hay hombres que pertenecen a la historia. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pertenece a la historia de México.



Lamento profundamente el fallecimiento del ingeniero Cárdenas, una figura indispensable para entender la construcción de nuestra… pic.twitter.com/1uQTfbykLH — Carolina Viggiano (@caroviggiano) October 29, 2026

Otra de las reacciones fue la de Alejandra del Moral, quien envió un mensaje de solidaridad a Lázaro Cárdenas Batel y al resto de la familia.

Las expresiones de integrantes del PRI se produjeron casi cuatro décadas después de que Cárdenas encabezó la Corriente Democrática, movimiento que derivó en su separación del partido y posterior candidatura presidencial de 1988.

Lamento profundamente el fallecimiento del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, referente de la lucha democrática y de las causas sociales en México.



Su legado permanecerá en la historia de nuestro país.



A mi querido Lázaro Cárdenas Batel y a toda su familia, les envío un abrazo… pic.twitter.com/ndufoOGIwQ — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) October 29, 2026

Sheinbaum y López Obrador lamentan muerte de Cuauhtémoc Cárdenas

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento y recordó la participación del ingeniero en el movimiento político de 1988.

La mandataria señaló que Cárdenas encabezó un movimiento democrático que reunió a millones de mexicanos y contribuyó a modificar la vida política del país.

También envió condolencias a sus familiares y reconoció su participación en la historia contemporánea de México.

Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país.



Su papel en la historia contemporánea de México es fundamental. En 1988 abanderó un movimiento democrático… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 29, 2026

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente mediante un mensaje en redes sociales para lamentar la muerte de Cárdenas, con quien compartió parte de su trayectoria política.

“Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, expresó López Obrador.

El exmandatario recordó al fundador del PRD como precursor del movimiento democrático y envió un abrazo a familiares, amigos y compañeros.

Mando un abrazo a familiares, amigos y compañeros por el lamentable fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.



Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 29, 2026

Morena y funcionarios federales se suman a las condolencias

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó sus condolencias y recordó su amistad con Cárdenas.

Monreal reconoció sus convicciones políticas y envió un mensaje de solidaridad a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó la participación del ingeniero en las elecciones de 1988 y su contribución al desarrollo de la izquierda mexicana.

También se pronunciaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.

Ebrard recordó su relación política con Cárdenas y las circunstancias que enfrentaron durante sus trayectorias.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, expresó solidaridad con la familia, mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña reconoció su participación en la historia de la izquierda.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, también lamentó su fallecimiento y recordó su participación en la transformación política de la capital.

Movimiento Ciudadano y otros políticos recuerdan al fundador del PRD

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, publicó un mensaje de despedida en el que reconoció la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas.

Álvarez Máynez relacionó su participación política con la defensa de la igualdad económica, la igualdad política y la democracia.

En México, ser Cardenista es estar del lado correcto de la historia.



La historia del Siglo XX es la historia de Lázaro y Cuauhtémoc: la lucha por la igualdad económica y la igualdad política.



La lucha por la democracia.



Descanse en paz Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 🙏🏼. pic.twitter.com/SmRDP4TZXp — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) October 29, 2026

El exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera también manifestó su pesar por el fallecimiento del ingeniero.

A las condolencias se sumaron Rosario Robles, exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, y Graco Ramírez, exgobernador de Morelos.

Ramírez recordó su amistad con Cárdenas y señaló que tenían pendiente un encuentro para conversar.

El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, también expresó sus condolencias y reconoció la participación del político en el movimiento democrático mexicano.

Lamento profundamente la muerte del Ing. Cuauhtémoc Cárdenas uno de los grandes referentes de la lucha democrática en nuestro país y de la izquierda mexicana. Mis condolencias a su familia a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz🕊️ pic.twitter.com/KUJFgNf5mX — Manuel Velasco (@VelascoM_) October 29, 2026

¿Qué papel tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en la política mexicana?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo.

Durante su trayectoria ocupó distintos cargos públicos, entre ellos el de gobernador de Michoacán, y participó también en tres elecciones presidenciales: 1988, 1994 y 2000.

En 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional, después de separarse del PRI. Un año más tarde participó en la fundación del PRD.

En 1997 ganó la elección para convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.

Su fallecimiento, confirmado el miércoles 28 de octubre, provocó mensajes de condolencias de representantes del Gobierno federal, gobernadores, legisladores, expresidentes y dirigentes de distintos partidos políticos.

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