Fox, Peña Nieto y Calderón: diversos frentes políticos despiden a Cuauhtémoc Cárdenas
La muerte de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, ocurrida este miércoles, a los 92 años, generó condolencias de políticos de distintas corrientes, desde la presidenta Claudia Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador hasta dirigentes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Entre quienes lamentaron su fallecimiento se encuentra el expresidente Vicente Fox, quien compitió contra Cárdenas en las elecciones presidenciales de 2000.
Los mensajes difundidos entre la noche del miércoles y la mañana de este jueves reconocieron la participación del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la transformación del sistema político mexicano.
Vicente Fox y políticos del PAN despiden a Cuauhtémoc Cárdenas
El expresidente Vicente Fox Quesada, quien ganó las elecciones presidenciales de 2000 como candidato del Partido Acción Nacional (PAN), expresó sus condolencias por el fallecimiento de Cárdenas.
Fox, quien enfrentó al ingeniero en aquella contienda electoral, recordó su trayectoria y reconoció su contribución a la apertura política de México.
“Siempre reconocí en Cuauhtémoc Cárdenas a un hombre de convicciones firmes, digno en sus posiciones y comprometido con México”, escribió el exmandatario.
El expresidente Felipe Calderón Hinojosa también lamentó el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas, a quien reconoció como uno de los precursores de la transición democrática mexicana.
“Lamento mucho el fallecimiento del Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, uno de los precursores de la transición democrática mexicana, hoy en curso de reversión”, expresó Calderón.
El exmandatario envió sus condolencias a los hijos, nietos, familiares, amigos y seguidores del ingeniero, con una mención particular a Lázaro Cárdenas Batel.
En su mensaje, Calderón también expresó su postura sobre la situación actual de la democracia mexicana.
El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también publicó un mensaje en el que reconoció la participación del político michoacano en la lucha por la democracia.
Romero envió sus condolencias a familiares y seres queridos de Cárdenas y destacó su participación en la historia política del país.
A estas expresiones se sumó Kenia López Rabadán, diputada federal panista, quien se refirió al ingeniero como una figura fundamental de la vida política y democrática de México.
Por su parte, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, reconoció su vocación democrática y sostuvo que su trabajo fue decisivo para la evolución política del país.
El exdiputado panista Jorge Triana recordó las movilizaciones de 1988, cuando Cárdenas y Manuel Clouthier coincidieron en las protestas contra las irregularidades denunciadas durante las elecciones presidenciales.
PRI reconoce trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas
Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI) también se difundieron mensajes de condolencias, pese a que Cárdenas rompió con esa organización durante la década de 1980.
El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lamentó el fallecimiento y reconoció la trayectoria del ingeniero en la historia democrática mexicana.
Moreno envió sus condolencias a familiares, amigos y personas cercanas al excandidato presidencial.
El expresidente, Enrique Peña Nieto, lamentó igualmente el deceso del izquierdista.
El senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, integrante del PRI durante gran parte de su trayectoria, publicó un mensaje en el que recordó su relación con Cuauhtémoc Cárdenas y los encuentros que sostuvieron.
“La transición democrática de México pierde hoy a uno de sus arquitectos fundamentales: el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano”, expresó.
Beltrones señaló que ambos pertenecieron a una generación marcada por diferencias políticas, pero que encontró coincidencias en la necesidad de limitar el presidencialismo y fortalecer los equilibrios de poder.
El legislador reconoció que Cárdenas mantuvo entre sus postulados la defensa de la soberanía nacional y la justicia social, principios que relacionó con el legado de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.
Beltrones envió sus condolencias a Lázaro Cárdenas Batel, sus hermanos, familiares y también seguidores del movimiento cardenista.
La senadora y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano, también publicó un mensaje sobre el fallecimiento.
“Hay hombres que pertenecen a un partido, y hay hombres que pertenecen a la historia. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pertenece a la historia de México”, expresó.
Otra de las reacciones fue la de Alejandra del Moral, quien envió un mensaje de solidaridad a Lázaro Cárdenas Batel y al resto de la familia.
Las expresiones de integrantes del PRI se produjeron casi cuatro décadas después de que Cárdenas encabezó la Corriente Democrática, movimiento que derivó en su separación del partido y posterior candidatura presidencial de 1988.
Sheinbaum y López Obrador lamentan muerte de Cuauhtémoc Cárdenas
Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento y recordó la participación del ingeniero en el movimiento político de 1988.
La mandataria señaló que Cárdenas encabezó un movimiento democrático que reunió a millones de mexicanos y contribuyó a modificar la vida política del país.
También envió condolencias a sus familiares y reconoció su participación en la historia contemporánea de México.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció públicamente mediante un mensaje en redes sociales para lamentar la muerte de Cárdenas, con quien compartió parte de su trayectoria política.
“Sin él, otra sería la realidad política del país. Fue un transformador; nos deja sus enseñanzas y los ideales que nunca mueren”, expresó López Obrador.
El exmandatario recordó al fundador del PRD como precursor del movimiento democrático y envió un abrazo a familiares, amigos y compañeros.
Morena y funcionarios federales se suman a las condolencias
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, expresó sus condolencias y recordó su amistad con Cárdenas.
Monreal reconoció sus convicciones políticas y envió un mensaje de solidaridad a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.
La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, destacó la participación del ingeniero en las elecciones de 1988 y su contribución al desarrollo de la izquierda mexicana.
También se pronunciaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon.
Ebrard recordó su relación política con Cárdenas y las circunstancias que enfrentaron durante sus trayectorias.
El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, expresó solidaridad con la familia, mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña reconoció su participación en la historia de la izquierda.
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, también lamentó su fallecimiento y recordó su participación en la transformación política de la capital.
Movimiento Ciudadano y otros políticos recuerdan al fundador del PRD
El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, publicó un mensaje de despedida en el que reconoció la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas.
Álvarez Máynez relacionó su participación política con la defensa de la igualdad económica, la igualdad política y la democracia.
El exjefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera también manifestó su pesar por el fallecimiento del ingeniero.
A las condolencias se sumaron Rosario Robles, exjefa de Gobierno del entonces Distrito Federal, y Graco Ramírez, exgobernador de Morelos.
Ramírez recordó su amistad con Cárdenas y señaló que tenían pendiente un encuentro para conversar.
El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco Coello, también expresó sus condolencias y reconoció la participación del político en el movimiento democrático mexicano.
¿Qué papel tuvo Cuauhtémoc Cárdenas en la política mexicana?
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano Bravo.
Durante su trayectoria ocupó distintos cargos públicos, entre ellos el de gobernador de Michoacán, y participó también en tres elecciones presidenciales: 1988, 1994 y 2000.
En 1988 encabezó el Frente Democrático Nacional, después de separarse del PRI. Un año más tarde participó en la fundación del PRD.
En 1997 ganó la elección para convertirse en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal elegido mediante el voto ciudadano.
Su fallecimiento, confirmado el miércoles 28 de octubre, provocó mensajes de condolencias de representantes del Gobierno federal, gobernadores, legisladores, expresidentes y dirigentes de distintos partidos políticos.
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