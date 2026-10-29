Homenajean a Cuauhtémoc Cárdenas en Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum rinde homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dedicó un mensaje al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y a su familia al iniciar su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, donde también se proyectó un video en memoria del líder de la izquierda mexicana. Funcionarios federales reconocieron su trayectoria y aportaciones a la democracia del país.

Cuauhtémoc Cárdenas falleció a los 92 años de edad el miércoles 28 de octubre. Considerado uno de los principales referentes de la izquierda mexicana, dejó una huella en la historia política del país por su lucha por la democracia y su participación en la transformación de la vida pública nacional.

“Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, expresó la mandataria al comenzar su mensaje.

Durante el acto, en el Salón Tesorería, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, también dedicaron palabras a Cárdenas y destacaron su compromiso con la democracia, la justicia social y la soberanía nacional.

Rosa Icela Rodríguez destaca el legado democrático de Cárdenas

La secretaria de Gobernación expresó su solidaridad con la familia Cárdenas Batel y señaló que las enseñanzas, los principios y los ideales del ingeniero permanecerán presentes.

“México está de luto, es cierto, pero su enseñanza, su amor a la patria, sus principios y sus ideales seguirán con nosotros”, dijo Rodríguez, quien también lo recordó como “el gran demócrata de México”.

En su mensaje, la funcionaria sostuvo que la lucha de Cárdenas influyó en el México actual y contribuyó a la transición hacia la vida democrática.

“Su ejemplo demuestra que las convicciones adquieren sentido cuando son puestas al servicio del pueblo”, expresó.

Laura Itzel Castillo recuerda su lucha por la democracia y la soberanía

Por su parte, Laura Itzel Castillo, secretaria de las Mujeres de México, recordó la trayectoria de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y su compromiso con la democracia, la justicia social y la defensa de la soberanía nacional.

La funcionaria afirmó que su trayectoria forma parte de la historia contemporánea del país y que su lucha abrió caminos para la participación democrática y contribuyó a transformar la vida política de México.

El homenaje en Palacio Nacional reunió mensajes de reconocimiento al legado político del ingeniero y muestras de solidaridad con sus hijos y las personas cercanas a él.

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