Asesinan a regidor de Indaparapeo, Michoacán, y a su esposa; hijo resulta herido

Homicidio de regidor en Michoacán. Foto: Cuartoscuro / Archivo

El regidor municipal Adán Rodríguez Ávalos y su esposa Martha Reyes Salinas, perdieron la vida tras un ataque armado registrado anoche en el municipio de Indaparapeo, Michoacán.

Durante la agresión, también resultó lesionado un hijo de ambos, de nombre Jesús Rodríguez Reyes, quien tenía impactos de bala en el antebrazo izquierdo, cadera y rótula.

Ataque armado contra una familia en Indaparapeo

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque armado ocurrió en la comunidad de El Triunfo, en el municipio de Indaparapeo, cuando la familia se trasladaba a bordo de una camioneta.

La mujer, de 53 años, murió en el lugar, confirmaron paramédicos que arribaron a la zona para brindar atención a las víctimas.

Por su parte, el regidor Adán Rodríguez Ávalos, de 58 años, perdió la vida cuando recibía atención médica en el Hospital Civil de Morelia.

¿Qué se sabe del estado de salud del hijo del regidor?

Jesús Rodríguez Reyes, hijo de la pareja, también resultó herido durante la agresión armada. Los primeros reportes indican que presentaba impactos de bala en el antebrazo izquierdo, la cadera y la rótula.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información sobre su estado de salud.

Investigan móvil del ataque armado en Michoacán

El móvil del ataque armado contra el regidor de Indaparapeo, su esposa y su hijo tampoco ha sido precisado por las autoridades.

Sin embargo, trascendió que la agresión pudo derivar de una posible confusión, en medio de la pugna que mantienen grupos del crimen organizado por el control de esta región de Michoacán. Esta versión no ha sido confirmada oficialmente.

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