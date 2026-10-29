Velan restos de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en el Panteón Francés

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano es velado en el Panteón Francés. Fotos: Cuartoscuro

Los restos del ingeniero y político Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano llegaron la noche del miércoles 28 de octubre al Panteón Francés de San Joaquín para ser velados, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX), donde este jueves se realizan sus servicios funerarios. El fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) murió a los 92 años y será despedido por familiares, allegados y figuras de la política mexicana.

La carroza que trasladó el cuerpo ingresó al cementerio ubicado sobre la calzada Legaria, donde desde la noche comenzaron a llegar coronas y arreglos florales. Durante las primeras horas de este jueves también se observó el arribo de vehículos con personas que acudieron para despedir al político, una de las figuras centrales de la izquierda mexicana.

Tras su fallecimiento, la ceremonia funeraria está prevista entre las 10:00 y las 16:00 horas de este jueves 29 de octubre.

¿Dónde están velando a Cuauhtémoc Cárdenas?

El velorio se lleva a cabo en el Panteón Francés de San Joaquín, situado en calzada Legaria, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. El recinto recibió los restos del ingeniero después de que se confirmara su muerte el miércoles por la noche.

Las muestras de condolencias comenzaron a manifestarse desde que se dio a conocer la noticia. Al lugar han acudido familiares y personas cercanas al político, mientras se espera la presencia de representantes de distintos sectores políticos para rendirle homenaje.

Entre quienes llegaron al cementerio estuvo su hijo, Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de la Oficina de la Presidencia, quien acudió desde la noche del miércoles para acompañar a su padre.

La muerte del ingeniero generó reacciones de reconocimiento a su trayectoria y a su participación en los cambios políticos que transformaron la vida democrática del país. Su carrera estuvo ligada a la oposición, la defensa de la soberanía nacional y la creación de una fuerza política de izquierda que tuvo un papel relevante en la historia electoral contemporánea.

Se espera que sea enterrado junto a su esposa Celeste Batel

El Panteón Francés también resguarda los restos de Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas, quien murió el 19 de octubre de 2021.

Por esta razón, se prevé que el ingeniero sea sepultado en el mismo cementerio, junto a su compañera de vida. Sin embargo, la información disponible hasta el momento señala esta posibilidad como una previsión y no como una confirmación definitiva del sitio de su sepultura.

La pareja estuvo casada durante varias décadas y tuvo tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel. La presencia de sus restos en el mismo recinto daría continuidad al vínculo familiar que marcó buena parte de la vida del político.

Se espera que los servicios funerarios reúnan a familiares, amistades y figuras públicas que compartieron con Cárdenas distintas etapas de su trayectoria. Su fallecimiento representa la despedida de uno de los protagonistas de la oposición política mexicana desde finales del siglo XX.

¿Quién fue Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano?

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano nació el 1 de mayo de 1934 en la CDMX. Fue hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano. Se graduó como ingeniero civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) antes de desarrollar una carrera que combinó el servicio público y la actividad política.

En sus primeros años dentro de la política militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), organización por la que llegó al Senado y posteriormente fue gobernador de Michoacán, cargo que desempeñó de 1980 a 1986.

En 1987 encabezó, junto con otros políticos, la Corriente Democrática del PRI, un movimiento que cuestionó los procesos internos de selección de candidaturas. Su salida del partido lo llevó a convertirse en uno de los principales referentes de la oposición y a competir por la Presidencia de México en 1988, elección que marcó un punto de inflexión en la historia política nacional.

Después impulsó la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue una de sus figuras fundadoras. También contendió por la Presidencia en 1994 y 2000.

En 1997 fue elegido por voto ciudadano como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (D.F.), con lo que se convirtió en el primer titular electo de ese cargo. Su trayectoria estuvo asociada con la defensa de los recursos nacionales, especialmente los energéticos, y con la apertura democrática del país. La Universidad de Guadalajara reconoció sus aportaciones a los procesos democráticos y a la transición política mexicana.

Con su muerte, México despide a un dirigente cuya actividad pública abarcó cargos de gobierno, campañas presidenciales y la construcción de una de las principales fuerzas políticas de izquierda del país.

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