Video muestra agresión de entrenador de voleibol a una menor; lo suspenden dos años

El entrenador no podrá participar en competencias. Foto: Getty images | Ilustrativa

Un entrenador de un equipo juvenil de voleibol de Kazajistán habría sido inhabilitado durante dos años tras golpear a una jugadora menor de edad durante un torneo celebrado en Pavlodar, el pasado 26 de octubre.

Medios de ese país reportaron la sanción disciplinaria, mientras que la policía abrió una investigación por la agresión yel video del momento se ha viralizado en redes sociales.

📍 Kazakistan'da 2009 ve sonrası doğumlu kızlar için düzenlenen bir voleybol turnuvasında şok edici bir olay kameralara yansıdı. Antrenör Hamit Mirzabekov, maç sırasında takımındaki genç bir oyuncuyu kenara çağırdı ve kafasına vurdu.



📍 Olayın görüntüleri sosyal medyada hızla… — Gibby (@gibbybaris) October 28, 2026

De acuerdo con información publicada por Kazakhstan Today, el incidente ocurrió durante el Campeonato de Voleibol de Kazajistán entre clubes privados. El entrenador de la Academia de Voleibol de Shymkent, identificado por medios locales como Khamit Myrzabekov, golpeó en la cabeza a una integrante de su equipo durante un partido.

Las imágenes de la agresión circularon en redes sociales y muestran el momento en que el hombre se acerca a la deportista y la agrede.

La difusión del video generó reacciones de los internautas en torno a la violencia contra menores de edad en el ámbito deportivo.

Estos dos años de suspensión deberían convertirse en una inhabilitación de por vida para esa persona. Seguro que no es la primera vez que ocurre

Para esa agresión, la sanción ha sido demasiado leve; deberían haberle impuesto una inhabilitación de por vida

Por Dios, espero que no vuelvas a encontrar trabajo en el ámbito deportivo

Estos clubes deportivos, sus entrenadores y demás responsables se han acostumbrado a actuar sin límites. Es necesario que se les enseñe hasta dónde pueden llegar

¿Qué sanciones habría recibido el entrenador de voleibol?

El sitio INSVOLLEY.KZ informó que el Comité Disciplinario de la Federación Nacional de Voleibol de Kazajistán habría determinado una suspensión de dos años para Myrzabekov.

Durante ese periodo el entrenador no podrá impartir clases, realizar actividades de entrenamiento ni participar en competiciones organizadas de la federación.

La información también señala que la liga privada de voleibol MYQTYLARORTASY, organizadora del torneo, habría recibido una amonestación y una multa por deficiencias en la supervisión de la competición; sin embargo, no se especificó el monto de la sanción económica.

Asimismo, la Academia de Voleibol de Shymkent habría recibido una amonestación por el incidente. Los medios que difundieron estos detalles también reportaron que la federación brindaría apoyo a la jugadora afectada y a su familia, aunque no fue posible localizar un comunicado oficial que confirmara estas medidas.

Policía de Kazajistán investiga la agresión a la jugadora

El caso también llegó a las autoridades de la región de Pavlodar, quienes, según información publicada por la agencia de noticias KazTAG, iniciaron una investigación preliminar por el presunto uso de la fuerza física contra una deportista menor de edad.

El reporte indica que las autoridades identificaron a las personas involucradas y las trasladaron a una comisaría para esclarecer lo sucedido.

La investigación continúa y las autoridades deberán determinar las circunstancias de la agresión y las posibles responsabilidades legales del entrenador.

Reportan medidas para prevenir la violencia en el voleibol

Además de las sanciones disciplinarias reportadas, el medio local INSVOLLEY.KZ señaló que la Federación Nacional de Voleibol de Kazajistán tendría previsto organizar seminarios obligatorios para entrenadores de clubes y representantes de federaciones regionales de voleibol.

Las actividades abordaran temas como la ética deportiva, la prevención de la violencia y la protección de los derechos de los atletas.

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