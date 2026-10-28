Desde EE. UU., Bolsonaro se proclama “presidente electo” de Brasil; acusa fraude; Trump asegura que no se involucrará

Flávio Bolsonaro se dijo presidente legítimo de Brasil. Foto: Reuters

Flávio Bolsonaro se autonombró como el “verdadero presidente de Brasil”. A través de una carta publicada en sus redes sociales, acusó que las elecciones en las que resultó ganador Luiz Inacio Lula Da Silva fueron robadas por “parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía”.

“Quiero decirles, no sólo a mis 60 millones de electores, sino también al pueblo brasileño, que yo soy el presidente electo y que los criminales que robaron las elecciones de Brasil forman parte de una organización criminal que instauró una tiranía”. Flávio Bolsonaro

La publicación se da luego de arribar a Estados Unidos, país que el otorgó visas junto a su familia tras perder elecciones y en medio de una investigación por lavado de dinero y corrupción.

CARTA À NAÇÃO BRASILEIRA 🇧🇷

28.10.26 pic.twitter.com/TkWzSVjbp0 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) October 28, 2026

Flávio Bolsonaro acusa supuesto fraude electoral en Brasil

En la carta, Flávio Bolsonaro asegura que ocurrió un fraude durante la jornada electoral y cuestiona el resultado que favoreció a Lula da Silva. Como parte de sus argumentos, afirma que el actual mandatario sumó más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta.

“El domingo por la noche, vi horrorizado cómo se materializaba ante mis ojos un fraude electoral”. Flávio Bolsonaro

También acusó a integrantes del Tribunal Supremo Federal y del Tribunal Superior Electoral, así como a un exabogado de Lula, de participar en presuntas irregularidades. Entre sus señalamientos, menciona supuestos cambios en los horarios de votación.

Trump descarta involucrarse tras proclama de Flávio Bolsonaro como “verdadero presidente” de Brasil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que no se involucrará en las declaraciones del senador Flávio Bolsonaro, quien se proclamó como el “verdadero presidente” de Brasil tras llegar a Miami junto con su familia.

🇺🇸🇧🇷 | Periodista: Flávio Bolsonaro se ha declarado el "presidente legítimo" de Brasil. ¿Estás de acuerdo?



Trump: No voy a hacer un comentario al respecto.



No me involucraré. Fue una elección muy extraña, eso seguro. pic.twitter.com/1fVmFtLikb — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 28, 2026

“No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar”, respondió Trump a periodistas al ser cuestionado sobre el comunicado del senador.

Al preguntarle por qué su Gobierno permitió la entrada de la familia Bolsonaro a Estados Unidos, el mandatario señaló que considera que fueron tratados injustamente. “No me posicioné sobre la elección, como ya saben, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo digo”, declaró.

Afirma que salió de Brasil para evitar persecución política

Flávio Bolsonaro destacó que es víctima de persecución política y descartó que exista una orden de arresto en su contra. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro, preso en Brasil, aseguró que su final habría sido una condena si no abandonaba territorio brasileño.

“No era mi intención abandonar mi patria, pero sé exactamente adónde va a conducir esto. Este es el manual clásico de cualquier golpe de Estado… Este es el guion de la persecución: confiscación del pasaporte, tobillera electrónica, censura, arresto domiciliario, un juicio amañado y, finalmente, una condena política”. Flávio Bolsonaro

En la carta, Bolsonaro también agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Llama a defender la democracia y los derechos humanos

En su mensaje, incluyó un llamado a las instituciones brasileñas y a la comunidad internacional para intervenir ante lo que considera una crisis democrática.

“A las instituciones brasileñas les hago un llamamiento: esta locura tiene que terminar. Brasil vive hoy un caos jurídico, de corrupción y de persecución política… A la comunidad internacional le pido: no normalicen lo que está ocurriendo en Brasil. Lo que sucede hoy en mi país no es normal y no debe tratarse como algo normal”. Flávio Bolsonaro

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