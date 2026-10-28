Morena defendió a Taddei y ahora busca deslindarse

Morena ahora busca deslindarse de la responsabilidad por el desempeño de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE), pero ¿puede hacerlo después de respaldar su perfil y defender su honestidad?

En este análisis, Pamela Cerdeira se cuestiona el papel del partido en la elección de Taddei, el respaldo que recibió ante los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Morena y las facultades que se otorgaron a la presidencia del organismo electoral.

La crítica también apunta al futuro del INE: si no se revisan los poderes de la presidencia, ¿se repetirán las mismas condiciones con quien ocupe el cargo?

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