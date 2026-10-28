Detectan fraude y desfalco de 15 mdp en Banco del Bienestar de Zacatecas: señalan a empleada

Cuentahabientes denuncian pérdidas en sus cuentas. Foto: Omar Hernández

Un fraude financiero por 15 millones 12 mil 300 pesos fue detectado en una sucursal del Banco del Bienestar en Villa González Ortega, Zacatecas, de acuerdo con información de directivos de la institución.

Según los denunciantes, alrededor de 100 ahorradores y beneficiarios resultaron afectados, luego de encontrar sus cuentas vacías o con saldo en ceros. Los cuentahabientes señalan a una trabajadora del banco, mientras exigen una respuesta y la recuperación de su dinero.

Cuentahabientes reportan pérdidas de hasta 900 mil pesos

Los afectados reportan pérdidas individuales que van de 50 mil a 900 mil pesos. Entre los recursos que aseguran haber perdido se encuentran ahorros personales acumulados durante años, así como dinero destinado a cirugías y tratamientos médicos urgentes.

La sucursal se encuentra a un costado de la presidencia municipal de Villa González Ortega. De acuerdo con los denunciantes, las cuentas quedaron repentinamente sin fondos, situación que los llevó a acudir al banco para solicitar aclaraciones.

Señalan a empleada del Banco del Bienestar

Los cuentahabientes señalan directamente a una trabajadora de la institución identificada como Patricia, quien, según sus testimonios, tenía acceso a las cuentas. Los denunciantes afirman desconocer su paradero desde el inicio de la semana.

Hasta el momento, la información proporcionada no establece que exista una resolución que determine la responsabilidad de la empleada señalada.

Banco del Bienestar atiende reportes de los afectados

Decenas de personas acuden diariamente a la sucursal para exigir una respuesta formal y la recuperación de su patrimonio.

Por su parte, directivos del Banco del Bienestar informaron que ya tienen conocimiento de las denuncias y que se encuentran atendiendo los reportes presentados por los afectados.

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